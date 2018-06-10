У Житомирі пікетували проти будівництва небезпечного підприємства: фото

У Житомирі поблизу будівлі облдержадміністрації 10 червня активісти протестували проти будівництва в області хутряних ферм.

Перенести небезпечну фабрику з Данії на Житомирщину вирішив данський підприємець Ханс Олесен.

У більшості країн ЄС триває процес законодавчої заборони або обмеження хутрового виробництва через його жорстокість, шкідливість для довкілля та здоров'я людей.

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Активісти вимагають від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Міністра екології Остапа Семерака ініціювати державну оцінку впливу на довкілля, що передбачено законодавством.

Також від голови Житомирської ОДА Ігора Гундича вимагають зупинити дію меморандуму про співпрацю з данським інвестором до проведення державної екологічної експертизи, а також громадських слухань із поясненням громаді Коростишилівського району всіх наслідків для їхнього здоров'я та довкілля.

Тільки після отримання згоди громади ви маєте моральне право ухвалювати згубне для здоров'я людей рішення,

– зазначили активісти.