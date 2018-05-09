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В Житомире развернули флаг "на Москву": произошли беспорядки

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В среду, 9 мая, в Житомире в День победы над нацизмом во Второй мировой войне активисты провели шествие, во время которого был развернут флаг с надписью "На Москву". Этот флаг спровоцировал беспорядки.

Об этом сообщает "Житомир.info".

По информации издания, колонна участников шествия направлялась от Площади Победы к монументу Славы. Активисты попытались повесить на памятник танку синий флаг с надписью "на Москву", однако правоохранительные органы помешали это сделать. Поэтому, активисты с флагом встали во главе шествия.

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В какой-то момент неизвестный попытался вырвать флаг у активистов. В инцидент вмешались правоохранительные органы.

Да, действительно Украина принимала участие во Второй мировой войне, но не с теми лозунгами, с которыми они ходят – "За Родину", "За Сталина". Флаг "На Москву" напоминает им о том, что у нас сейчас идет война с Россией. Россия – оккупант. И Россия напала на Украину. У нас нет гражданской войны. У нас есть оккупация и аннексия нашей украинской территории,
– рассказала местная активистка Виктория Артемчук.

К слову, на западе был зафиксирован мальчик в пилотке с запрещенной в Украине советской символикой.

"Там был мальчик с ландышами. У него была пилотка, а на ней звезда, серп и молот. Я позвал полицию, и полиция вежливо попросила родителей снять, хорошо отреагировали",  рассказал житель Житомира Леонид Мациевский.

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Смотрите видео из Житомира, где на 9 мая развернули флаг с надписью "На Москву":

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира Москва Фотоновости День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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