20:58
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Житомирі розгорнули прапор "на Москву": трапилися заворушення

2998 Читать новость на русском

У середу, 9 травня, у Житомирі в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні активісти провели ходу, під час якої було розгорнуто прапор з написом "На Москву". Цей стяг спровокував заворушення.

Про це повідомляє "Житомир.info".

За інформацією видання, колона учасників ходи прямувала від Площі Перемоги до монументу Слави. Активісти спробували повісити на пам'ятник танку синій прапор з написом "на Москву", проте правоохоронці завадили це зробити. Відтак, активісти з прапором стали на чолі ходи.

Читайте також: 9 травня в окупованому Луганську роздавали проукраїнські листівки

В якийсь момент невідомий спробував вирвати прапор у активістів. В інцидент втрутилися правоохоронці.

Так, справді Україна брала участь у Другій світовій війні, але не з тими гаслами, з якими вони ходять – "За Родіну","За Сталіна". Прапор "На Москву" нагадує їм про те, що у нас зараз йде війна з Росією. Росія – окупант. І Росія напала на Україну. У нас немає громадянської війни. У нас є окупація і анексія нашої української території,
– розповіла місцева активістка Вікторія Артемчук.

До слова, на заході був зафіксований хлопчик у пілотці із забороненою в Україні радянською символікою.

"Там був хлопчик з конваліями. У нього була пілотка, а на ній зірка, серп і молот. Я покликав поліцію, і поліція ввічливо попросила батьків зняти, добре відреагували", – розповів житель Житомира Леонід Мацієвський.

Читайте також: У Дніпрі 9 травня пенсіонери напали на поліцейських

Дивіться відео з Житомира, де на 9 травня розгорнули прапор з написом "На Москву":

 

Теги: Поліція Новини України Новини Житомира Москва Фотоновини День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук