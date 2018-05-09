У Житомирі розгорнули прапор "на Москву": трапилися заворушення

У середу, 9 травня, у Житомирі в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні активісти провели ходу, під час якої було розгорнуто прапор з написом "На Москву". Цей стяг спровокував заворушення.

Про це повідомляє "Житомир.info".

За інформацією видання, колона учасників ходи прямувала від Площі Перемоги до монументу Слави. Активісти спробували повісити на пам'ятник танку синій прапор з написом "на Москву", проте правоохоронці завадили це зробити. Відтак, активісти з прапором стали на чолі ходи.

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В якийсь момент невідомий спробував вирвати прапор у активістів. В інцидент втрутилися правоохоронці.

Так, справді Україна брала участь у Другій світовій війні, але не з тими гаслами, з якими вони ходять – "За Родіну","За Сталіна". Прапор "На Москву" нагадує їм про те, що у нас зараз йде війна з Росією. Росія – окупант. І Росія напала на Україну. У нас немає громадянської війни. У нас є окупація і анексія нашої української території,

– розповіла місцева активістка Вікторія Артемчук.

До слова, на заході був зафіксований хлопчик у пілотці із забороненою в Україні радянською символікою.

"Там був хлопчик з конваліями. У нього була пілотка, а на ній зірка, серп і молот. Я покликав поліцію, і поліція ввічливо попросила батьків зняти, добре відреагували", – розповів житель Житомира Леонід Мацієвський.

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Дивіться відео з Житомира, де на 9 травня розгорнули прапор з написом "На Москву":