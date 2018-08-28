В Житомире сеть кофеен попала в скандал из-за Крыма: фото

Сеть житомирских кафе Sharikava попала в скандал после публикации карты Украины без оккупированного Крыма. После инцидента кофейня удалила свой сайт.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и волонтер Родион Шовкошитный.

"Наша команда к этому не причастна, мы хорошо работаем над всем нашим контентом, над ошибками, несколько человек проверяют всю информацию, мы не пропустим такую ошибку!", – прокомментировала скандал администрация заведения.

Читайте также: Порошенко грубостью ответил на вопрос журналиста в Николаеве: видео

Впоследствии выяснилось, что владелец сети Sharikava сам активно посещает оккупированный Крым. В своем Instagram-аккаунте он публикует фотографии из Севастополя и Ялты.

На скандал отреагировали и активисты праворадикальной организации С14. Они написали на витрине кафе "Крым – Украина".