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      В Житомире состоялся Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0"

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      Почти две сотни учителей и врачей города Житомир в течение целого дня получали навыки XXI века, такие как: эмоциональный интеллект, личная эффективность и умение заговорить иностранными языками быстро и без труда от звездных тренеров Ассоциации инновационного и цифрового образования.

      Теперь педагоги смогут использовать эффективные инновационные инструменты во время обучения в школах и университетах Житомира, а врачи – при общении с пациентами.

      "Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0" проводится на постоянной основе во всех регионах страны, ведь его миссия - подготовить отечественных учителей к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания в соответствии с современными требованиями общества и концепции Новой Украинской Школы - сказал заместитель Председателя ассоциации инновационного и цифрового образования Сергей Копчук: такие Форумы уже успешно прошли в Киеве, Львове, Виннице и Кропивницкому, но город Житомир пошел еще дальше пригласив получить навыки, которые нужны каждому, не только педагогам, но и врачам".

      На Форуме также была представлена ​​учебная программа для украинских педагогов "Искусство преподавания" и теперь они имеют возможность, совершенно бесплатно, на постоянной основе, улучшать свои профессиональные навыки, а также очень важные в современном мире "мягкие" навыки (soft skills), такие как: эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, коммуникации и т.д. методом смешанного обучения (blended learning), который сочетает онлайн лекции от известных экспертов-практиков и тесты на сайте Образовательного Хаба, а также отработка этих навыков на практике во время тренингов.

      Форум Современных Преподавателей состоялся при поддержке городских властей города Житомира: городского главы Сергея Сухомлина, заместителей городского главы Марии Мисюровой и Светланы Ольшанской, а также Председателя департамента образования Валентина Арендарчука, которые присутствовали в зале.

      Участники Форума "Образование 3.0" после завершения мероприятия выразили желание открыть "Образовательный Хаб" в Житомире, чтобы все жители города могли получать необходимые для жизни каждого навыки, вне зависимости от своего возраста и профессии, на постоянной основе.

      Итак, ждем когда Житомир присоединится к сети "Город, котоырй учится" (Learning City), которую недавно начала UNESCO для самых инновационных городов мира.

       

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      Теги: Новости Украины Образование
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