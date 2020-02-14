У Житомирі відбувся Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0"

Форум відбувся в раках Соціального проєкту "Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного". Майже дві сотні вчителів та лікарів міста Житомир протягом цілого дня отримували навички ХХІ століття, такі як: емоційний інтелект, особиста ефективність та вміння заговорити іноземними мовами швидко та без надзусиль від зіркових тренерів Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Тепер освітяни зможуть використовувати ефективні інноваційні інструменти під час навчання дітей у школах та університетах Житомира, а лікарі – під час спілкування з пацієнтами.

"Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0" проводиться на постійній основі у всіх регіонах країни, адже його місія – підготувати вітчизняних вчителів до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової Української Школи – сказав заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Копчук: такі Форуми вже успішно пройшли у Києві, Львові, Вінниці та Кропивницькому, але місто Житомир пішло ще далі запросивши отримати навички, які потрібні кожному, не тільки освітян, але і лікарів».

На Форумі також була презентована навчальна програма для українських освітян "Мистецтво викладання" і тепер вони мають можливість, абсолютно безкоштовно, на постійній основі, покращувати свої професійні навички, а також дуже важливі у сучасному світі "м’які" навички (soft skills), такі як: емоційний інтелект, тайм-менеджмент, комунікацію тощо за методом змішаного навчання (blended learning), який поєднує он-лайн лекції від відомих експертів-практиків та тести на сайті Освітнього Хабу, а також відпрацювання цих навичок на практиці під час тренінгів.

Форум Сучасних Викладачів відбувся за підтримки міської влади міста Житомира: міського Голови Cергія Сухомлина, Заступників міського голови Марії Місюрової та Світлани Ольшанської, а також Голови департаменту освіти Валентина Арендарчука, які були присутні у залі.

Учасники Форуму "Освіта 3.0" після завершення заходу висловили бажання відкрити "Освітній Хаб" в місті Житомирі, щоб всі мешканці міста могли отримувати необхідні для життя кожного навички, незважаючи від свого віку та професії, на постійній основі.

Отже, чекаємо коли Житомир приєднається до мережі "Міст, що навчається" (Learning City), яку нещодавно започаткувала UNESCO для найінноваційніших міст світу.