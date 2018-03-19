00:25
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В Житомирской области "декомунизировали" памятник советскому генералу: фото

120 Читати новину українською
В Бердичеве изуродовали памятник Ватутину
В Бердичеве изуродовали памятник Ватутину / Berdpo.info

В понедельник, 19 марта, в Бердичеве Житомирской области неизвестные разрушили часть памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает "Бердичевский взгляд".

По словам очевидцев, к памятнику подошли 4 молодых людей и разгромили мемориальную доску. При этом они никак не реагировали на требования людей прекратить свои действия. Свой поступок молодые люди объяснили декоммунизацией.

Читайте также: Во Львове молотками изуродовали советский памятник: появились фото

Как отмечают журналисты, "согласно справке, предоставленной Институтом национальной памяти, улица Ватутина не подлежит переименованию. Следовательно, и генерал Ватутин не является тем лицом, которое подпадает под процесс декоммунизации".

Добавим, что памятник Ватутину был установлен в Бердичеве в мае 1975 года на пересечении улицы Ватутина и площади Седлецкой.

Пам'ятник Ватутіну
Уничтоженный памятник Ватутину в Бердичеве

Теги: Новости Украины Новости Житомира История СССР Декоммунизация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук