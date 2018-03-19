В Житомирской области "декомунизировали" памятник советскому генералу: фото

В понедельник, 19 марта, в Бердичеве Житомирской области неизвестные разрушили часть памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает "Бердичевский взгляд".

По словам очевидцев, к памятнику подошли 4 молодых людей и разгромили мемориальную доску. При этом они никак не реагировали на требования людей прекратить свои действия. Свой поступок молодые люди объяснили декоммунизацией.

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Как отмечают журналисты, "согласно справке, предоставленной Институтом национальной памяти, улица Ватутина не подлежит переименованию. Следовательно, и генерал Ватутин не является тем лицом, которое подпадает под процесс декоммунизации".

Добавим, что памятник Ватутину был установлен в Бердичеве в мае 1975 года на пересечении улицы Ватутина и площади Седлецкой.



Уничтоженный памятник Ватутину в Бердичеве