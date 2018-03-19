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На Житомирщині "декомунізували" пам'ятник радянському генералу: фото

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У Бердичеві понівечили пам'ятник Ватутіну
У Бердичеві понівечили пам'ятник Ватутіну / Berdpo.info

В понеділок, 19 березня, у Бердичеві Житомирської області невідомі зруйнували частину пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє "Бердичівський погляд".

За словами очевидців, до пам’ятника підійшли 4 молодих людей і розгромили меморіальну дошку. При цьому вони жодним чином не реагували на вимоги людей припинити свої дії. Свій вчинок молоді люди пояснили декомунізацією.

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Як відзначають журналісти, "відповідно до довідки, наданої Інститутом національної пам'яті, вулиця Ватутіна не підлягає перейменуванню. Отже, і генерал Ватутін не є тією особою, яка підпадає під процес декомунізації".

Додамо, що пам'ятник Ватутіну був встановлений у Бердичеві в травні 1975 року на перетині вулиці Ватутіна і площі Седлецької.

Пам'ятник Ватутіну
Понищений пам'ятник Ватутіну в Бердичеві

Теги: Новини України Історія Новини Житомира Декомунізація СРСР
Джерело: 24 Канал
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