На Житомирщині "декомунізували" пам'ятник радянському генералу: фото

В понеділок, 19 березня, у Бердичеві Житомирської області невідомі зруйнували частину пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє "Бердичівський погляд".

За словами очевидців, до пам’ятника підійшли 4 молодих людей і розгромили меморіальну дошку. При цьому вони жодним чином не реагували на вимоги людей припинити свої дії. Свій вчинок молоді люди пояснили декомунізацією.

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Як відзначають журналісти, "відповідно до довідки, наданої Інститутом національної пам'яті, вулиця Ватутіна не підлягає перейменуванню. Отже, і генерал Ватутін не є тією особою, яка підпадає під процес декомунізації".

Додамо, що пам'ятник Ватутіну був встановлений у Бердичеві в травні 1975 року на перетині вулиці Ватутіна і площі Седлецької.



Понищений пам'ятник Ватутіну в Бердичеві