В Житомирской области обвалилось студенческое общежитие: шокирующие фото
Сегодня, 28 июля, около 6:00 часов в селе Новая Чертория Любарского района обрушилась стена общежития.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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28 июля около 6:00 в с. Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития,
– говорится в сообщении спасателей.
В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв.м. В общем дом на три подъезда, на 225 жилых комнат.
Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
Фото с места проишествия
Фото с места аварии
Источник: 24 Канал
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