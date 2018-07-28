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В Житомирской области обвалилось студенческое общежитие: шокирующие фото

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В Житомирской области обвалилось студенческое общежитие
В Житомирской области обвалилось студенческое общежитие / Фото пресс-службы ГСЧС

Сегодня, 28 июля, около 6:00 часов в селе Новая Чертория Любарского района обрушилась стена общежития.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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28 июля около 6:00 в с. Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития,
– говорится в сообщении спасателей.

В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв.м. В общем дом на три подъезда, на 225 жилых комнат.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.


Фото с места проишествия


Фото с места аварии

Теги: Новости Украины Новости Житомира ГСЧС
Источник: 24 Канал
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