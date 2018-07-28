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На Житомирщині обвалився студентський гуртожиток: шокуючі фото

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На Житомирщині обвалився студентський гуртожиток
На Житомирщині обвалився студентський гуртожиток / Фото прес-служби ДСНС

Сьогодні, 28 липня, близько 6:00 години у селі Нова Чортория Любарського району обвалилася стіна гуртожитку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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28 липня близько 06:00 у с. Нова Чортория Любарського району на території Новочорторийського державного аграрного технікуму сталося частково руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку,
– йдеться у повідомленні рятувальників. 

Внаслідок обвалу зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв.м. Загалом будинок на три під’їзди, на 225 житлових кімнат.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.


Фото з місця події 


Фото з місця аварії 
 

Теги: Новини України Новини Житомира ДСНС
Джерело: 24 Канал
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