На Житомирщині обвалився студентський гуртожиток: шокуючі фото
Сьогодні, 28 липня, близько 6:00 години у селі Нова Чортория Любарського району обвалилася стіна гуртожитку.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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28 липня близько 06:00 у с. Нова Чортория Любарського району на території Новочорторийського державного аграрного технікуму сталося частково руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку,
– йдеться у повідомленні рятувальників.
Внаслідок обвалу зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв.м. Загалом будинок на три під’їзди, на 225 житлових кімнат.
Загиблих та травмованих внаслідок події немає.
Фото з місця події
Фото з місця аварії
Джерело: 24 Канал
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