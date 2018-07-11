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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Житомирской области полицейские в ночном лесу разыскали мать с дочерью

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В Житомирской области полицейские в ночном лесу разыскали мать с дочерью
В Житомирской области полицейские в ночном лесу разыскали мать с дочерью / НПУ

Полицейским в житомирском ночном лесу удалось разыскать мать с дочкой, которые заблудились, идя за грибами. Поисковые мероприятия продолжались в течение почти 5 часов. Заблудившихся нашли целыми и невредимыми с помощью спецсигнала служебного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Примерно в 21 часов 7 июля в полицию поступило сообщение. 41-летняя женщина сама позвонила на линию службы спасения и сообщила, что заблудилась со своим семилетним ребенком. Путь выхода из леса сначала искали самостоятельно, однако, несмотря на сумерки, заблудились на местности еще больше.

Полицейские отмечают, что благоприятная ягодно-грибная пора все больше привлекает в леса сторонников "тихой охоты".

Однако самостоятельное брожения незнакомыми лесопосадками может обернуться настоящими неприятностями. Поэтому, чтобы лесное путешествие оставило только приятные впечатления, отправляйтесь в знакомые места, по возможности, заручитесь поддержкой опытных сопровождающих и позаботьтесь о наличии у вас средств связи,
– говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости Житомира Полиция
Источник: 24 канал
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