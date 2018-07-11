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На Житомирщині поліцейські у нічному лісі розшукали матір з донькою

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На Житомирщині поліцейські у нічному лісі розшукали матір з донькою
На Житомирщині поліцейські у нічному лісі розшукали матір з донькою / НПУ

Поліцейським у житомирському нічному лісі вдалось розшукати матір з донькою, які заблукали, йдучи за грибами. Пошукові заходи тривали упродовж майже 5 годин. Заблукалих знайшли цілими і неушкодженими за допомогою спецсигналу службового автомобілю.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Приблизно о 21 годині 7 липня до поліції надійшло повідомлення. 41-річна жінка сама подзвонила на лінію служби порятунку та повідомила, що заблукала зі своєю семирічною дитиною. Шлях виходу з лісу спочатку шукали самотужки, проте, зважаючи на сутінки, заплуталися у місцевості ще більше. 

Поліцейські наголошують, що сприятлива ягідно-грибна пора дедалі більше приваблює у ліси прихильників "тихого полювання".

Однак самостійне бродіння незнайомими лісопосадками може обернутися справжніми неприємностями. Тож, аби лісова мандрівка залишила лише приємні враження, вирушайте у знайомі місця, за можливості, заручіться підтримкою досвідчених супровідників і подбайте про наявність у вас засобів зв’язку,
– йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Поліція Новини Житомира
Джерело: 24 канал
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