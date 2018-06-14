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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Житомирской области произошло ужасное ДТП: водитель насмерть сбил велосипедиста

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В Житомире произошло ужасное ДТП: водитель насмерть сбил велосипедиста
В Житомире произошло ужасное ДТП: водитель насмерть сбил велосипедиста / zhzh.info

Роковое дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 13 июня, около 16:00 на автодороге Киев-Чоп, в селе Мартыновка, на Житомирщине. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Житомирской области.

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По словам правоохранителей, водитель автомобиля "Opel Vectra" – 26-летний житель Полтавской области, двигаясь в направлении города Новоград-Волынского, совершил наезд на 70-летнего местного жителя, который пересекал на велосипеде проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Водителям автомобилей напоминаем: чтобы иметь возможность контролировать транспортное средство и вовремя избежать дорожного происшествия, выбирайте безопасную скорость движения и не забывайте о присутствии на дорогах значительного количества двухколесных транспортных средств,
– отметили в пресс-службе.

И добавили "Уважаемые велосипедисты, скутеристы и мотоциклисты! Не игнорируйте Правила дорожного движения и строго придерживайтесь их, отправляясь в путь. Позаботьтесь о собственной защите: используйте защитные шлемы, выделяйте себя на дороге с помощью специальных световозвращающих элементов или хотя бы светлой одежды. Не забывайте об элементарных мерах, которые могут спасти вашу жизнь и здоровье".

Напомним, 4 июня на автодороге "Кудырявцы-Новый Милятин" Бугского района на Львовщине, старший сержант полиции насмерть сбил велосипедистку.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 канал
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