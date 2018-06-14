На Житомирщині сталася жахлива ДТП: водій на смерть збив велосипедиста

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 13 червня, близько 16:00 на автодорозі Київ-Чоп, у селі Мартинівка, що на Житомирщині. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці події.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Житомирській області.

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За словами правоохоронців, водій автомобіля "Opel Vectra" – 26-річний житель Полтавської області, рухаючись у напрямку міста Новограда-Волинського, здійснив наїзд на 70-річного місцевого жителя, який перетинав на велосипеді проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

Наразі слідчі з’ясовують причини та обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водіям автомобілів нагадуємо: аби мати змогу контролювати транспортний засіб і вчасно уникнути дорожньої пригоди, обирайте безпечну швидкість руху та не забувайте про присутність на дорогах значної кількості двоколісних транспортних засобів,

– наголосили у прес-службі.

І додали "Шановні велосипедисти, скутеристи та мотоциклісти! Не ігноруйте Правила дорожнього руху та суворо дотримуйтесь їх, вирушаючи у дорогу. Подбайте про власний захист: використовуйте захисні шоломи, виділяйте себе на дорозі за допомогою спеціальних світлоповертаючих елементів або хоча б світлого одягу. Не забувайте про елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я".

Нагадаємо, 4 червня на автодорозі "Кудирявці-Новий Милятин" Буського району, що на Львівщині, старший сержант поліції на смерть збила велосипедистку.