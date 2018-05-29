В Житомирской области утопился человек, который заснул в автомобиле

Трагическое событие произошло в Житомирской области в селе Трояновы. С берега местной реки съехал в воду и утонул автомобиль "Аudі-100". В салоне транспортного средства спал его водитель, который погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Установлено, что около 1:10 часов автомобиль "Аudі-100", на котором на рыбалку приехали несколько человек, сдвинулся с места парковки и покатился к воде. В этот момент в салоне транспортного средства находился его водитель, который спал. Вероятно, что транспортное средство тронулось с места от непроизвольных действий 50-летнего мужчины, который находился в водительском сиденье. К сожалению, он не проснулся и ушел под воду вместе с авто", – рассказали в полиции.



Автомобиль удалось извлечь из реки через несколько часов, однако спасти жизнь человека было уже невозможно. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти погибшего.