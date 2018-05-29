20:43
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

В Житомирской области утопился человек, который заснул в автомобиле

100 Читати новину українською
В Житомирской области утопился человек, который заснул в автомобиле
В Житомирской области утопился человек, который заснул в автомобиле / Иллюстративное фото

Трагическое событие произошло в Житомирской области в селе Трояновы. С берега местной реки съехал в воду и утонул автомобиль "Аudі-100". В салоне транспортного средства спал его водитель, который погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: В Житомирской области совершил самоубийство футбольный тренер

"Установлено, что около 1:10 часов автомобиль "Аudі-100", на котором на рыбалку приехали несколько человек, сдвинулся с места парковки и покатился к воде. В этот момент в салоне транспортного средства находился его водитель, который спал. Вероятно, что транспортное средство тронулось с места от непроизвольных действий 50-летнего мужчины, который находился в водительском сиденье. К сожалению, он не проснулся и ушел под воду вместе с авто", – рассказали в полиции.

Автомобиль удалось извлечь из реки через несколько часов, однако спасти жизнь человека было уже невозможно. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти погибшего.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чем Украина Европу
сегодня, 20:02 Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта
Яніна Ткачук 145
Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
146
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 857
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 151
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 4552
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук