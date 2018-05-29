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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

На Житомирщині втопився чоловік, який заснув у автомобілі

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На Житомирщині втопився чоловік, який заснув у автомобілі
На Житомирщині втопився чоловік, який заснув у автомобілі / Ілюстративне фото

Трагічна подія сталася на Житомирщині у селі Троянові. З берега місцевої річки з’їхав у воду та втопився автомобіль "Аudі-100". У салоні транспортного засобу спав його водій, який загинув.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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"Встановлено, що близько 1:10 години автомобіль "Аudі-100", на якому на риболовлю приїхали кілька чоловіків, зрушив з місця паркування та покотився до води. У цей момент у салоні транспортного засобу знаходився його водій, який спав. Ймовірно, що транспортний засіб рушив з місця від мимовільних дій 50-річного чоловіка, який знаходився на водійському сидінні. На жаль, той не прокинувся і пішов під воду разом з авто", – розповіли у поліції. 

Автомобіль вдалося витягти з річки за кілька годин, однак врятувати життя людини було уже неможливо. Нині за вказаним фактом триває розслідування. Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблого.

Теги: Новини України Поліція Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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