На Житомирщині втопився чоловік, який заснув у автомобілі

Трагічна подія сталася на Житомирщині у селі Троянові. З берега місцевої річки з’їхав у воду та втопився автомобіль "Аudі-100". У салоні транспортного засобу спав його водій, який загинув.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Встановлено, що близько 1:10 години автомобіль "Аudі-100", на якому на риболовлю приїхали кілька чоловіків, зрушив з місця паркування та покотився до води. У цей момент у салоні транспортного засобу знаходився його водій, який спав. Ймовірно, що транспортний засіб рушив з місця від мимовільних дій 50-річного чоловіка, який знаходився на водійському сидінні. На жаль, той не прокинувся і пішов під воду разом з авто", – розповіли у поліції.

Автомобіль вдалося витягти з річки за кілька годин, однак врятувати життя людини було уже неможливо. Нині за вказаним фактом триває розслідування. Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблого.