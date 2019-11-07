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      В Житомирской области уже второй день ищут погибшего водолаза

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      В Житомирской области уже второй день ищут погибшего водолаза
      В Житомирской области уже второй день ищут погибшего водолаза / sputnik.kg

      В Житомирской области в селе Кодня продолжают искать тело мужчины, которого затянуло под дамбу в пруду. Спасатели начали строить задвижку, чтобы хоть немного перекрыть поток воды.

      Мужчину наняли, чтобы он спустил сельский пруд – под водой дайвер должен был оттянуть мешки с песком, которыми был завален шлюз.

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      Но во время второго погружения мощный поток воды прорвал самодельную задвижку и потянул мужчину за собой в дамбу. Из пруда до сих пор не могут достать его тело, ведь в шлюзе высокий напор и спасатели также могут утонуть.

      Отметим, что погибший не был профессиональным водолазом, а в воду полез с аквалангом, но без минимальной страховки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Житомира Чрезвычайное происшествие
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