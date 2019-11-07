На Житомирщині вже другий день шукають загиблого водолаза

На Житомирщині у селі Кодня продовжують шукати тіло чоловіка, якого затягнуло під дамбу у ставку. Рятувальники почали будувати засувку, аби хоч трохи перекрити потік води.

Чоловіка найняли, аби він спустив сільський ставок – під водою дайвер мав відтягнути мішки з піском, якими був закиданий шлюз.

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Але під час другого занурення потужний потік води прорвав саморобну засувку та потягнув чоловіка за собою під дамбу. Зі ставка досі не можуть дістати його тіло, адже у шлюзі високий напір і рятувальники також можуть потонути.

Зазначимо, що загиблий не був професійним водолазом, а у воду поліз з аквалангом, проте без мінімальної страховки.