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      На Житомирщині вже другий день шукають загиблого водолаза

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      На Житомирщині вже другий день шукають загиблого водолаза
      На Житомирщині вже другий день шукають загиблого водолаза / sputnik.kg

      На Житомирщині у селі Кодня продовжують шукати тіло чоловіка, якого затягнуло під дамбу у ставку. Рятувальники почали будувати засувку, аби хоч трохи перекрити потік води.

      Чоловіка найняли, аби він спустив сільський ставок – під водою дайвер мав відтягнути мішки з піском, якими був закиданий шлюз.

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      Але під час другого занурення потужний потік води прорвав саморобну засувку та потягнув чоловіка за собою під дамбу. Зі ставка досі не можуть дістати його тіло, адже у шлюзі високий напір і рятувальники також можуть потонути.

      Зазначимо, що загиблий не був професійним водолазом, а у воду поліз з аквалангом, проте без мінімальної страховки. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Житомира
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