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В Житомирской области в центре города пытались убить депутата

47 Читати новину українською
В Житомирской области в центре города пытались убить депутата
В Житомирской области в центре города пытались убить депутата / Иллюстративное фото

В Новограде-Волынском, что на Житомирщине, в центре города подстрелили депутата городского совета Олега Ващенко. Покушение на убийство было совершено возле дома культуры имени Леси Украинки.

Об этом сообщает местное издание 04141.com.ua.

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"4 апреля 2018 года около 20 часов 20 минут вблизи дома культуры им. Л. Украинки в Новограде-Волынском по площади Леси Украинки, 9, неизвестным лицом с использованием огнестрельного оружия совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олега Николаевича", – говорится в сообщении издания.

Свидетелей происшествия просят сообщить полиции подробности инцидента.

По информации "Апострофа", потерпевший является не только депутатом, но и известным местным бизнесменом. В частности, он руководит фирмой "Скорбь", которая предоставляет ритуальные услуги. Также его связывают с представителями криминального мира.

Теги: Оружие Новости Житомира Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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