В Жмеринке продолжается ликвидация пожара на элеваторе: фото

Во вторник, 12 июня, в городе Жмеринка Винницкой области на территории элеватора произошел пожар.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: В Киеве на Лукьяновке вспыхнул пожар: появились фото

Отмечается, что огонь охватил 120 квадратных метров территории элеватора. Горит одноэтажное складское здание, в котором хранится 3 тысячи тонн зерна кукурузы.

В 11:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре элеватора на ул. Барляева, 2 в городе Жмеринка Винницкой области. По вызову прибыло 35 пожарных и 9 единиц техники,

– говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать пожар в течение двух часов после возгорания. Сейчас ликвидация пожара продолжается. К тушению также привлечен пожарный поезд.