В Жмеринке продолжается ликвидация пожара на элеваторе: фото
Во вторник, 12 июня, в городе Жмеринка Винницкой области на территории элеватора произошел пожар.
Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что огонь охватил 120 квадратных метров территории элеватора. Горит одноэтажное складское здание, в котором хранится 3 тысячи тонн зерна кукурузы.
В 11:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре элеватора на ул. Барляева, 2 в городе Жмеринка Винницкой области. По вызову прибыло 35 пожарных и 9 единиц техники,
– говорится в сообщении.
Спасателям удалось локализовать пожар в течение двух часов после возгорания. Сейчас ликвидация пожара продолжается. К тушению также привлечен пожарный поезд.
Источник: 24 Канал
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