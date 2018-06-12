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У Жмеринці триває ліквідація пожежі на елеваторі: фото

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У вівторок, 12 червня, у місті Жмеринка Вінницької області на території елеватора трапилася пожежа.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що вогонь охопив 120 квадратних метрів території елеватора. Горить одноповерхова складська будівля в якій зберігається 3 тисячі тонн зерна кукурудзи.

Об 11:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу елеватора на вул. Барляева, 2 у місті Жмеринка Вінницької області. За викликом прибуло 35 вогнеборців та 9 одиниць техніки,
– йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу протягом двох годин після загоряння. Наразі ліквідація пожежі триває. До гасіння також залучено пожежний потяг.

Теги: Новини України Пожежа Вінниця Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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