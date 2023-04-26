Франция поделилась с Украиной прочными и мощными машинами, которые стали большой поддержкой для ВСУ, информирует 24 Канал. Эта техника играет немаловажную роль в тех регионах, где очень беспокойно. Совместно с мужественным брендом Козацька Рада рассказываем о том, на что способна французская разработка, которая сейчас работает на пользу Украины.

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Речь идет о французских бронетранспортерах VAB, которые наши воины активно используют на фронте с лета 2022 года. Что известно об этой технике, а также какие ее возможности и преимущества читайте дальше.

Массовое производство в мире: история разработки VAB

Разработкой бронетранспортеров VAB в свое время занялись две крупные французские компании – Renault и Saviem по заказу французской армии. Массовое производство этой техники началось еще в 1976 году. Аббревиатура VAB расшифровывается как Véhicule de l'avant blindé, что в переводе с французского означает "передовая броневая машина". Этот бронетранспортер дополняет легкий танк AMX-10, о котором мы уже рассказывали раньше.

С тех пор компании разработали 10 основных модификаций броневика для армии Франции и еще 4 экспортных вариации. Если учитывать разные дополнительные версии, то в целом количество видов этого бронетранспортера составляет более 30 единиц. Только за первые 20 лет существования разработки было изготовлено более 5 тысяч VAB, 4 тысяч из которых были предназначены для французских вооруженных сил. Этот бронетранспортер лидирует по количеству изготовленных образцов в мире.



VAB – один из самых массовых БТРов в мире / Фото Министерства вооруженных сил Франции

Большинство версий БТР, стоящих на вооружении Франции, имеют колесную формулу 4х4, а экспортные модификации – 6х6. Существует целый ряд разновидностей VAB – транспортные, эвакуационные, медицинские, командирские, полицейские и т.д. Отдельные модели адаптированы для ведения боев с механизированной пехотой, запуска противотанковых ракет или стрельбы из минометов. Также некоторые модификации могут вести радиоэлектронную борьбу или выполнять роль средства разведки или артиллерийского наблюдения. Эти бронетранспортеры являются одними из самых популярных в мире, ведь их на вооружении имеют около 2 десятков стран, к которым присоединилась и Украина.

Несмотря на то, что VAB уже более 40 лет находятся на вооружении французской армии, в Париже планируют использовать их еще до 2035 года. Переход на другой вид техники будет происходить постепенно, ведь заменить 4 тысячи машин не так-то просто.

Эта бронетехника использовалась французскими войсками во время войны в Персидском заливе, миротворческих миссий в Афганистане и Боснии и Герцеговине. Также бронетранспортеры использовали стороны конфликта войн в Западной Сахаре, Ливии и Йемене. В общем, VAB фигурировали во всех операциях, в которых принимали участие французские солдаты или страны, что приобрели у Парижа эту технику.



VAB принимали участие во всех операциях французских войск / Фото Министерства вооруженных сил Франции

Поскольку Франция предоставляет нам вооружение из своих запасов, а не экспортные модификации, то дальше будем больше говорить именно о тех бронемашинах, которые использует французская армия.

Основные технические характеристики и возможности БТР VAB

Вес бронетранспортера VAB составляет 14 тонн. Эта боевая машина в большинстве своем вмещает 12 военных – это 2 члена экипажа, то есть командир и водитель-механик, и 10 десантников со снаряжением весом до 2 тонн.

Корпус БТР сварной и состоит из листов бронированной стали, обеспечивающей защиту экипажа и десантников от стрелкового оружия и обломков снарядов. Большую роль в безопасности личного состава также играет форма броневика – если он наезжает на вражескую мину, то взрывная волна рассеивается, а корпус сохраняется целым. Также VAB оснащен вооружением, которое может применяться в бою. В модификациях, используемых французской армией, основным оружием является пулемет калибра 7,62 или 12,7 миллиметра.



Форма корпуса VAB обеспечивает защиту от мин / Фото Министерства вооруженных сил Франции

Двигатель, мощность которого составляет 320 лошадиных сил, имеет гидромеханическую трансмиссию и обеспечивает 5 передач переднего движения и 1 – заднего. VAB способен передвигаться на максимальной скорости до 110 километров в час по шоссе с запасом хода до 1 тысячи километров.

Этот бронетранспортер может преодолевать такие препятствия, как полуметровые стены, 30-градусные подъемы и полутораметровые рвы. И все это возможно даже при полной загруженности машины. VAB отличается хорошей проходимостью, обеспечиваемой гидравлической подвеской и централизованной системой подкачки шин.



VAB обеспечивает войскам высокую проходимость / Фото Министерства вооруженных сил Франции

Также важно, что VAB – плавучий бронетранспортер, который может осуществлять передвижение на воде с помощью двух управляемых водометов при отсутствии дополнительного бронирования самой машины. При этом скорость его движения составляет 8 километров в час. В случае попадания воды внутрь броневика достаточно включить 2 электрических насоса, чтобы ее избавиться.

Среди других преимуществ БТР – возможность оборудования приборами ночного видения, которые могут обеспечить работу VAB в любое время суток.

Как БТР VAB защищают наших воинов

В условиях постоянных обстрелов со стороны врага наличие бронемашин важно для перемещения наших воинов, ведь такая техника защищает их от вражеских шаров и обломков снарядов. Кроме того, высокая проходная способность бронетранспортера VAB обеспечивает мобильность отдельных групп, поскольку их передвижение становится более простым и надежным. БТР может прикрывать их во время штурмовых действий и выполнять функции тактической поддержки в поле боя.

БТР VAB помогают прогнать захватчиков из Украины: смотрите видео

Также VAB способны транспортировать наших военных на воде, что не менее важно с учетом того, что на нашей территории, в частности там, где продолжаются активные боевые действия, много рек, а большинство переправ повреждены или уничтожены.

Сколько именно единиц такой техники получила Украина точно неизвестно. Однако в конце июля 2022 года VAB были впервые отправлены на фронт, где до сих пор успешно выполняют боевые задания и помогают украинским военным бороться с пришедшими на нашу землю российскими захватчиками.

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