Зокрема, Франція поділилася з Україною міцними та потужними машинами, які стали великою підтримкою для ЗСУ, пише 24 Канал. Ця техніка відіграє важливу роль у тих регіонах, де дуже неспокійно. Спільно з мужнім брендом Козацька Рада розповідаємо про те, на що здатна французька розробка, яка зараз працює на користь України.

Дивіться також Допомога від сусідів: як польська розробка посилює ЗСУ

Йдеться про французькі бронетранспортери VAB, які наші воїни активно використовують на фронті з літа 2022 року. Що відомо про цю техніку, а також які її можливості та переваги, читайте далі.

Наймасовіше виробництво у світі: історія розробки VAB

Розробкою бронетранспортерів VAB свого часу зайнялись дві великі французькі компанії – Renault та Saviem на замовлення французької армії. Масове виробництво цієї техніки почалося ще у 1976 році. Абревіатура VAB розшифровується як Véhicule de l'avant blindé, що у перекладі з французької означає "передова броньова машина". Цей бронетранспортер доповнює легкий танк AMX-10, про який ми вже розповідали раніше.

З того часу компанії розробили 10 основних модифікацій броньовика для армії Франції та ще 4 експортні варіації. Якщо враховувати різні додаткові версії, то загалом кількість видів цього бронетранспортера становить понад 30 одиниць. Тільки за перші 20 років існування розробки було виготовлено понад 5 тисяч VAB, 4 тисячі з яких були призначені для французьких збройних сил. Цей бронетранспортер є лідером за кількістю виготовлених зразків у світі.



VAB – один з наймасовіших БТРів у світі / Фото Міністерства збройних сил Франції

Більшість версій БТР, які стоять на озброєнні Франції, мають колісну формулу 4х4, а експортні модифікації – 6х6. Існує ціла низка різновидів VAB – транспортні, евакуаційні, медичні, командирські, поліцейські тощо. Окремі моделі адаптовані для ведення боїв з механізованою піхотою, запуску протитанкових ракет чи стрільби з мінометів. Також деякі з модифікацій можуть вести радіоелектронну боротьбу чи виконувати роль засобу розвідки або артилерійського спостереження. Ці бронетранспортери є одними з найпопулярніших у світі, адже їх на озброєнні мають майже 2 десятки країн, до яких доєдналася й Україна.

Попри те, що VAB уже понад 40 років перебувають на озброєнні французької армії, у Парижі планують використовувати їх ще щонайменше до 2035 року. Перехід на інший вид техніки відбуватиметься поступово, адже замінити 4 тисячі машин не так уже й просто.

Ця бронетехніка використовувалася французькими військами під час війни в Перській затоці, миротворчих місій в Афганістані та Боснії і Герцеговині. Також бронетранспортери застосовували сторони конфлікту війн у Західній Сахарі, Лівії та Ємені. Загалом VAB фігурували у всіх операціях, в яких брали участь французькі солдати або країни, які придбали у Парижа цю техніку.



VAB брали участь у всіх операціях французьких військ / Фото Міністерства збройних сил Франції

Оскільки Франція надає нам озброєння зі своїх запасів, а не експортні модифікації, то далі більше говоритимемо саме про ті бронемашини, які використовує французька армія.

Основні технічні характеристики та можливості БТР VAB

Вага бронетранспортера VAB становить 14 тонн. Ця бойова машина здебільшого вміщає 12 військових – це 2 члени екіпажу, тобто командир і водій-механік, та 10 десантників зі спорядженням вагою до 2 тонн.

Корпус БТР зварний і складається з листів броньованої сталі, яка забезпечує захист екіпажу та десантників від стрілецької зброї та уламків снарядів. Велику роль для безпеки особового складу також відіграє форма броньовика – якщо він наїжджає на ворожу міну, то вибухова хвиля розсіюється і корпус зберігається цілим. Також VAB оснащений озброєнням, яке може застосовуватися у бою. У модифікаціях, які використовує французька армія, основною зброєю є кулемет калібру 7,62 або 12,7 міліметра.



Форма корпусу VAB забезпечує захист від мін / Фото Міністерства збройних сил Франції

Двигун, потужність якого становить 320 кінських сил, має гідромеханічну трансмісію та забезпечує 5 передач переднього руху та 1 – заднього. VAB здатен пересуватися на максимальній швидкості до 110 кілометрів на годину по шосе з запасом ходу до 1 тисячі кілометрів.

Цей бронетранспортер може долати такі перешкоди, як півметрові стіни, 30-тиградусні підйоми й півтораметрові рови. І все це можливо навіть при повній завантаженості машини. VAB відзначається хорошою прохідністю, яку забезпечують гідравлічна підвіска і централізована система підкачки шин.



VAB забезпечує військам високу прохідність / Фото Міністерства збройних сил Франції

Також важливо, що VAB – плавучий бронетранспортер, який може здійснювати пересування на воді за допомогою двох керованих водометів за умови відсутності додаткового бронювання самої машини. При цьому швидкість його руху становить до 8 кілометрів на годину. У випадку потрапляння води всередину броньовика достатньо увімкнути 2 електричні помпи, щоб її позбутися.

Серед інших переваг цього БТР – можливість обладнання приладами нічного бачення, які можуть забезпечити роботу VAB у будь-який час доби.

Як БТР VAB захищають наших воїнів

В умовах постійних обстрілів з боку ворога наявність бронемашин є важливою для переміщення наших воїнів, адже така техніка захищає їх від ворожих куль та уламків снарядів. Крім того, висока прохідна здатність бронетранспортера VAB забезпечує мобільність окремих груп, оскільки їхнє пересування стає простішим та надійнішим. БТР може прикривати їх під час штурмових дій і виконувати функції тактичної підтримки на полі бою.

БТР VAB допомагають прогнати загарбників з України: дивіться відео

Також VAB здатні транспортувати наших військових на воді, що не менш важливо з урахуванням того, що на нашій території, зокрема там, де тривають активні бойові дії, є багато річок, а більшість переправ пошкоджені чи знищені.

Скільки саме одиниць такої техніки отримала Україна, точно невідомо. Однак наприкінці липня 2022 року VAB були вперше відправлені на фронт, де досі успішно виконують бойові завдання та допомагають українським військовим боротися з російськими загарбниками, які прийшли на нашу землю.

В жилах українців тече козацька кров. Тому жодному окупанту не до снаги завоювати нашу землю. Відчуйте дух історії разом із мужнім брендом Козацька Рада, який є втіленням величі козацького духу, що бере початок з 1492 року.