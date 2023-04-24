Важливим інструментом в руках українців є "пташки" у різних модифікаціях, які вже добре проявили себе у дії, інформує 24 Канал. Зокрема, потужну підтримку в цій сфері нашій країні надала Польща. Спільно з мужнім брендом Козацька Рада розповідаємо про особливості, характеристики та можливості розробки, яка з минулого року допомагає ЗСУ зменшувати кількість недружніх сил на нашій землі.

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Мова йде про польські дрони-камікадзе Warmate. Що відомо про ці безпілотники та які їхні переваги на полі бою, читайте далі.

Прабатько дронів-камікадзе: загальні характеристики Warmate

Історія дронів Warmate, назва яких з англійської означає "побратим", розпочалася не так давно, адже на озброєнні в польської армії вони з'явилися у 2012 році. Розробкою впродовж кількох років займалася компанія WB Electronics, що входить до групи компаній WB GROUP. Ці безпілотні авіаційні комплекси стали першими у своєму роді, тому їх називають "прабатьком" дронів-камікадзе.

Безпілотний комплекс Warmate виявився справжньою сенсацією і швидко здобув популярність серед країн НАТО. Станом на 2021 рік WB Electronics уже виготовила понад 1 000 таких безпілотників у різних варіаціях:

ударні дрони Warmate 2 та Warmate 3.0;

боєприпас контейнерного пуску Warmate TL;

розвідувальний безпілотник Warmate R;

боєприпас на базі мультикоптера Warmate V.

Здатні поєднуватися з іншою зброєю: можливості Warmate

Warmate є багатоцільовим розвідувально-ударним комплексом. У порівнянні з попередніми версіями цей дрон отримав кращу вогневу міць, можливість автоматичного складання лопатей пропелера в кінцевій фазі польоту та більший діапазон радіозв'язку. Усі покращення розроблялися з урахуванням відгуків користувачів, зокрема й українських.

Операційний радіус дії системи – 80 кілометрів. Під час атаки безпілотник летить на швидкості 150 кілометрів на годину. Дрон може працювати в режимі радіомовчання з можливістю передання управління іншому оператору.

У повітрі Warmate може перебувати до 70 хвилин. Низькооборотний двигун, яким обладнаний дрон, робить його майже безшумним. Крім того, він літає на низьких висотах – 150 – 300 метрів (якщо говорити про версію 3.0) і є майже непомітним для ворожих радарів.



Безпілотник Warmate майже непомітний для ворожих радарів / Фото WB GROUP

Окремої уваги заслуговує сама система управління безпілотником, яка існує в трьох варіаціях. Наприклад, найпростіша мобільна система управління потребує екіпажу в складі 2 осіб. У цьому комплекті є наземна станція, 3 безпілотники, 6 бойових частин, катапульта, 4 картриджі для пневмопуску, 2 спеціальні рюкзаки та портативні радіостанції. Мобільні системи здатні інтегруватися з іншим озброєнням, наприклад, навіть із бронетранспортерами, що є суттєвою перевагою польської розробки.

Більша система управління створена на базі автомобіля високої прохідності. У комплекті є 6 безпілотників, 12 бойових частин, 2 катапульти, компресор, балон високого тиску, спеціальні рюкзаки та електричний бензоагрегат. Такий набір вимагає збільшення екіпажу, тому в цьому випадку потрібні 4 особи.

Ще більша система створена на базі спеціалізованого броньованого автомобіля і потребує 5 осіб екіпажу. Крім наземної станції, комплект включає 12 безпілотників, 24 бойові частини, 2 катапульти, компресор, балон високого тиску, спеціальні рюкзаки, електричний бензоагрегат і висувну щоглу для антени. У броньованих автомобілях наявний клімат-контроль, а також є місця для відпочинку і засоби для приготування їжі.

Висока автоматизація систем управління полегшує роботу оператора та створює можливості для ураження різноманітних ворожих цілей. Warmate здатен вражати як колони ворожої техніки, так і придушувати ППО противника. Також ці дрони можуть працювати по живій силі, легкоброньованій техніці, системах розвідки та РЕБ. Цьому сприяє бойова частина, яка може бути осколково-фугасною, термобаричною або осколково-фугасною протитанковою. Вартість одного дрона з боєголовкою становить 12 000 доларів.



Випробування дрона-камікадзе Warmate / Фото WB GROUP

Сам же безпілотник дуже компактний з довжиною 1,1 метра та розмахом крил 1,6 метра. У складеному вигляді його можна транспортувати у спеціальному кейсі. Такий БпЛА можна привести у бойову готовність за 5 хвилин.

Польський Warmate має серйозну перевагу, яка полягає у можливості повернення безпілотника. Тобто якщо оператор запустив дрон для ураження певної цілі, але щось пішло не так, його можна повернути назад. Це дозволяє ощадно використовувати БпЛА, на відміну від того, як росіяни використовують іранські дрони-камікадзе.

Чому Warmate такі важливі для ЗСУ

Сучасні технології дають можливість ведення війни проти противника, який може переважати за кількістю озброєння та живої сили, що ми бачимо на прикладі того, що відбувається зараз. Адже російська армія чисельно досі має переваги, хоч статистика Генштабу щодня поповнюється сотнями ліквідованих окупантів та десятками одиниць знищеної техніки.

Наявність таких систем, як Warmate, дає ЗСУ можливість оперативно й максимально точно знищувати ворога, де б він не був. І чим більше таких засобів буде на озброєнні нашого війська, тим важче окупантам буде чинити свої злочини на території нашої країни й тим більше плюсів буде у ранковій статистиці Генштабу. Притому це зменшує втрати з нашого боку.



Warmate дозволяє нищити окупантів на великих відстанях / Фото WB GROUP

Крім того, якщо говорити конкретно про Warmate, то це та система, яку у перспективі можуть виготовляти в Україні. Чернігівський завод радіоприладів свого часу вже придбав ліцензію на виробництво цих безпілотників, однак його не вдалось запустити. Однак співпраця України та Польщі в цьому контексті є вигідною для обох держав, адже українці використовують дрони в бойових умовах і можуть давати свої рекомендації щодо покращення цих безпілотників, що зробить польську розробку ще кращою, потужнішою та надійнішою.

Польські дрони-камікадзе Warmate у вправних руках ЗСУ щодня наближають нашу перемогу на фронті. Відчуйте її смак вже зараз завдяки мужньому бренду Козацька Рада з незламним українським характером. І дух перемоги постане в кожному з нас!