В частности, звонки от ФСБ поступали и председателю Донецкой ОГА Вадиму Филашкину. Правда, тогда он еще работал заместителем председателя облгосадминистрации.

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ФСБ хотели переманить на свою сторону

Дмитрий Филашкин отметил, что с ФСБ звонили всем, кто занимал руководящие должности в общинах Донецкой области.

Предлагали перейти на их сторону, говорили, что с Россией у нас будет лучше, чем сейчас. Я потом всех заблокировал на телефоне. Послал в направлении российского корабля и заблокировал,

– рассказал глава Донецкой ОГА.

Он указал, что сейчас ему никто не предлагает перейти на сторону России, ведь знают его позицию. То же касается и его коллег-руководителей, которые управляют населенными пунктами на линии фронта, а также правоохранителей, в частности представителей Службы безопасности.

"Я всю жизнь проработал в правоохранительном блоке, поэтому точно знаю, что сейчас таких звонков от оккупантов, сигналов каких-то от них нет. Они знают нашу позицию и поэтому перестали звонить", – говорит Филашкин.