Зокрема, дзвінки від ФСБ надходили і голові Донецької ОВА Вадиму Філашкіну. Щоправда, тоді він ще працював заступником голови облдержадміністрації.

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ФСБ хотіли переманити на свій бік

Дмитро Філашкін зауважив, що з ФСБ телефонували усім, хто займав керівні посади у громадах Донеччини.

Пропонували перейти на їхній бік, казали, що з Росією у нас буде краще, ніж є зараз. Я потім всіх заблокував на телефоні. Послав у напрямку російського корабля і заблокував,

– розповів очільник Донецької ОВА.

Він вказав, що зараз йому ніхто не пропонує перейти на бік Росії, адже знають його позицію. Те ж стосується і його колег-керівників, які керують населеними пунктами на лінії фронту, а також правоохоронців, зокрема представників Служби безпеки.

"Я все життя пропрацював у правоохоронному блоці, тому точно знаю, що зараз таких дзвінків від окупантів, сигналів якихось від них немає. Вони знають нашу позицію і тому перестали дзвонити", – каже Філашкін.