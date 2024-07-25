Тепер затриманим за державну зраду загрожує покарання – аж до довічного позбавлення волі. В Нацполіції розповіли деталі справи.

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Зловмисники здійснювали підпали на території ЄС

Достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі,

– повідомили правоохоронці.



Зловмисники за вказівкою ФСБ Росії здійснювали підпали на території країн ЄС / Фото Національної поліції

Вони вказали, що організатором групи вербувальником виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Вербувальники, маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, на постійній основі отримували "замовлення" від своїх кураторів. Зазначено, що в злочинній групі була своя ієрархічна структура, відповідно до якої кожен з учасників групи виконував свою роль.



Нацполіція затримала групу вербувальників паліїв, які працювали на замовлення ФСБ / Фото Національної поліції



Правоохоронці затримали групу вербувальників паліїв, які за вказівкою спецслужби Росії здійснювали підпали на території країн ЄС / Фото Національної поліції

Після того, як визначався об'єкт для майбутнього підпалу, зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для того, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

"Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів. Зокрема придбання пального, інших засобів для виконання замовлення", – додали в Нацполіції.



Поліція затримала групу вербувальників паліїв / Фото Нацполіції