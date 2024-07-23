Окрім того, у схемі фігурує й інший громадянин України, який підозрюється у низці злочинів проти національної та громадської безпеки. Наразі зрадник проживає у російському Бєлгороді.

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Як агенти ФСБ планували підірвати завод у Львові

Як повідомляється у тексті підозр, харків'янин Євгеній Іванов працював на російську ФСБ. Його завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії Юрій Сизов не пізніше січня 2024 року.

Згодом Іванов, який нині живе в Бєлгороді, завербував свого давнього знайомого, львів'янина Борисенко. Відомо, що цей чоловік працював на заводі, який виготовляв безпілотники для ЗСУ. Нещодавно роботодавець звільнив його, й чоловік дуже образився через це. Відтак, львів'янин прагнув помститися, а тому за 40 тисяч доларів погодився влаштувати вибух на заводі.

Від зрадника Іванова він отримав вибухівку, яка була захована в картонні упаковки "Наш сік" і чорний рюкзак Nike. Щоб передати вибухові пристрої до Львова, до схеми залучили чоловіка з Сум, який не знав про злочинний план зрадників.

На початку лютого 2024 зловмисник зайшов на підприємство, скориставшись магнітним ключем, який не здав після звільнення. Він залишив рюкзак з вибухівкою у гардеробній кімнаті. Наступного дня чоловік планував покласти ще 2 вибухових пристрої біля заводу, однак помітив правоохоронців і втік з місця злочину.

Правоохоронці вчасно виявили та знешкодили вибухівку, а також затримали Борисенка. Щоб виявити інших учасників злочину, правоохоронці імітували вибух та підпалили пусте приміщення. Водночас зрадник, думаючи, що завдання російської спецслужби успішно виконано, перерахували Борисенку 40 тисяч доларів.

Ба більше, Борисенку також пообіцяли, що його вивезуть з України в Росію, однак цього не сталося. Після затримання Борисенко активно співпрацював зі слідчими та надав усю інформацію про зрадників.