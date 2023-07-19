В понедельник, 17 июля, ушел в другой мир воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим с позывным "Физрук". Действительно ли смерть защитника можно было предотвратить, если – да, то кто виноват, что он умер? В этом разбирался 24 Канал.

Смотрите также Россия против Украины: как ЕСПЧ отправил иск страны-террористки на свалку истории

Как не стало Вадима

В своих социальных сетях пользователь Алина написала о смерти своего друга. По ее словам, в ней виновны работники Киевской городской клинической больницы №4, расположенной в Соломенском районе.

Смерть застала его совсем не на фронте, а в нашей столице – в Киеве. Вадим погиб на территории Киевской городской клинической больницы Соломенского района, где проходил лечение.



Вадим "Физрук" в больнице / Фото из инстаграма Ицелевой Алины

Собственно, в течение четырех часов Вадим находился на территории медицинского учреждения, в котором лечился последние недели после приезда из зоны боевых действий. Ему было плохо, и врачи якобы отказывались оказывать необходимую помощь. Тогда друг бойца вызвал скорую другой больницы – только это, по мнению Алины, заставило медиков действовать.

Четыре часа он лежал и умирал на улице, и никто ничего не сделал, чтобы помочь ему. Его побратим, безрезультатно призывая работников больницы выполнить свой долг, был вынужден вызвать карету скорой помощи, которая ехала из другого медучреждения. И только тогда Вадима занесли в помещение той же больницы.

Однако в Соломенской больнице защитника не отправили в реанимационный отдел, а, как утверждает Алина, привязали к кровати. Через 16 часов было объявлено, что военный якобы "внезапно умер".



Погибший военный Вадим "Физрук" / Фотография из инстаграма Ицелевой Алины

Обратите внимание! Вадим с самого начала полномасштабного вторжения в прошлом году служил добровольцем. По словам близких, он был разведчиком, ветераном и высококлассным специалистом по беспилотной разведке.

Что говорят в полиции

Журналисты 24 Канала связались с Соломенским управление полиции. Нам подтвердили, что поступило заявление от отца Вадима о, вероятно, ненадлежащем исполнении врачами своих обязанностей. В настоящее время ведется следствие по этому делу.

Следователи разбираются,

– лаконично сказали нам в комментарии.

Также в комментариях к своему посту Алина, которую мы цитировали выше, предположила, что бойца могли избить охранники, поэтому он нуждался в медицинской помощи. Однако вместе с тем она отметила, что сейчас ведется следствие, и преждевременных выводов делать не стоит.

Вскоре пресс-служба полиции Киева опубликовала сообщение, в котором подтвердила имеющуюся в сети версию событий (кроме возможного факта избиения охранниками). Следствие ведется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) и части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). "Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза", – написали в правоохранительных органах.

Следователи тоже виноваты?

В своих историях в инстаграме подруга Вадима, в частности, обвинила начальницу следственного отделения Соломенского управления полиции Иванец Елену Анатольевну и младшего следователя Кротенко Варвару Николаевну в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Как написала Алина, приехав в больницу, в которой умер защитник, Кротенко "расписалась, где нужно, и уехала по своим делам", а ее начальница Иванец якобы до последнего не хотела запускать какие-либо процессы по этому делу.

Только когда в разговор включился начальник отделения и начальник отдела следствия, дав ей (Иванец – 24 Канал) понять, что нужно работать, вот тогда она просто закрыла рот, но ничего по сути предложить не смогла,

– говорится в источнике.

Также на место работы Иванец решили наведаться, вероятно, побратимы погибшего Вадима. Они хотели расспросить ее, почему дело якобы хотели "замять", однако она отказалась с ними говорить.

Иванец не захотела говорить о погибшем Вадиме: смотрите видео из инстаграма Ицелевой Алины

Важно! Журналисты 24 Канала пытались связаться и с Кротенко, и с Иванец, однако работницы правоохранительных органов не ответили на звонки.

Следует сказать, что мы также сконтактировали с Государственным бюро расследований, которое как раз отвечает за расследование уголовных производств по делам чиновников и всех государственных служащих.

Спикер по коммуникациям Татьяна Сапьян констатировала, что по состоянию на 15:00 19 июля в Бюро не поступало обращений или заявлений по поводу проверки этих следователей.