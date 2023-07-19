У понеділок, 17 липня, відійшов на той світ вояк 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим з позивним "Фізрук". Чи справді смерті захисника можна було запобігти, якщо – так, то хто винен, що він помер? У цьому розбирався 24 Канал.
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Як не стало Вадима
У своїх соціальних мережах користувачка Аліна написала про смерть свого друга. За її словами, у ній винні працівники Київської міської клінічної лікарні №4, що розташована у Солом'янському районі.
Смерть застала його зовсім не на фронті, а у нашій столиці – у Києві. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні Солом'янського району, де проходив лікування.
Вадим "Фізрук" у лікарні / Фото з інстаграму Іцелєвої Аліни
Власне, упродовж чотирьох годин Вадим перебував на території медичного закладу, у якому лікувався упродовж останніх тижнів після приїзду із зони бойових дій. Йому було погано і лікарі нібито відмовлялись надавати необхідну допомогу. Тоді друг бійця викликав швидку іншої лікарні – лише це, на думку Аліни, змусило медиків діяти.
Чотири години він лежав і вмирав на вулиці й ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти. Його побратим, безрезультатно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні.
Однак в Солом'янській лікарні захисника не відправили до реанімаційного відділу, а, як стверджує Аліна, прив'язали до ліжка. Через 16 годин було оголошено, що військовий нібито "раптово помер".
Загиблий військовий Вадим "Фізрук" / Світлина з інстаграму Іцелєвої Аліни
Що кажуть в поліції
Журналісти 24 Каналу сконтактували з Солом'янським управління поліції. Нам підтвердили, що надійшла заява від батька Вадима щодо, ймовірно, неналежного виконання лікарями своїх обов'язків. Наразі ведеться слідство у цій справі.
Слідчі розбираються,
– лаконічно сказали нам у коментарі.
Також у коментарях до свого допису Аліна, яку ми цитували вище, припустила, що бійця могли побити охоронці, тому й він потребував медичної допомоги. Однак разом з тим вона зазначила, що наразі ведеться слідство й передчасних висновків робити не варто.
Слідчі також винні?
У своїх історіях в інстаграмі подруга Вадима, з-поміж іншого, звинуватила начальницю слідчого відділення Солом'янського управління поліції Іванець Олену Анатоліївну та молодшу слідчу Кротенко Варвару Миколаївну в неважному виконанні своїх обов'язків.
Як написала Аліна, приїхавши в лікарню, у якій помер захисник, Кротенко "розписалась, де потрібно й поїхала по своїх справах", а її начальниця Іванець нібито до останнього не хотіла запускати будь-які процеси в цій справі.
Тільки коли в розмову включився начальник відділення та начальник відділу слідства, давши їй (Іванець – 24 Канал) зрозуміти, що треба працювати, ось тоді вона просто закрила рот, але нічого по суті запропонувати не змогла,
– йдеться в джерелі.
Також до місця роботи Іванець вирішили навідатись, ймовірно, побратими загиблого Вадима. Вони хотіли розпитати в неї, чому справу нібито хотіли "зам'яти", однак вона відмовилась з ними говорити.
Іванець не захотіла говорити про загиблого Вадима: дивіться відео з інстаграму Іцелєвої Аліни
Варто сказати, що ми також сконтактували з Державним бюро розслідувань, яке якраз-таки відповідає за розслідування кримінальних проваджень у справах чиновників та всіх державних службовців.
Речниця з комунікацій Тетяна Сапьян констатувала, що станом на 15:00, 19 липня до Бюро не надходило звернень чи заяв щодо перевірки цих слідчих.