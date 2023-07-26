Вадим Рабинович известен не только своими пророссийскими взглядами, но и криминальным прошлым. Что известно об экснардепе, подозреваемом в государственной измене – читайте в материале 24 Канала.

Важно Экснардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене

Отчисления и заключения за хищение: Рабинович к политической деятельности

Вадим Рабинович родился 4 августа 1953 года в Харькове в семье военного и участкового врача. В 1970 году окончил местную среднюю школу и поступил в Харьковский автодорожный институт, из которого его отчислили на 4 курсе.

После отчисления из института Рабинович 2 года отслужил в армии в войсках противовоздушной обороны вблизи Харькова.

После возвращения с военной службы 1975 году Вадим Рабинович работал в должности мастера ремонтно-строительного управления Харьковского горисполкома.

В 1983 году его заключили в тюрьму из-за кражи в особо крупных размерах. Во время следствия он неоднократно притворялся психически больным, но в итоге провел 9 лет за решеткой, хотя суд отправил его туда на 14 лет. Говорят, что во время заключения его завербовали сотрудники КГБ.

В 1991 году Рабинович вышел из тюрьмы, а через 3 года основал компанию Media International Group и с 1997 по 2009 занимал пост президента Издательского дома CN-Столичные Новости. Кроме того, в 1995 году Рабинович вместе с Александром Роднянским и Борисом Фуксманом основал телеканал "1+1". Интересно, что об этом утверждает сам Рабинович, а представители телеканала говорят, что это не так и среди основателей его не было.

С 1997 года Рабинович является главой Всеукраинского еврейского конгресса, а в 1999 году получил гражданство Израиля. За это ему на 5 лет запретили въезд в Украину, но со временем СБУ отменила это ограничение. В то же время в Иерусалиме в честь экснардепа назвали площадь после того, как он подарил общине города 45-килограммовую минору из чистого золота.

В начале 2000-х Рабинович даже обвинялся в причастности к продаже оружия афганским террористам "Талибана". Однако Рабинович отвергал все обвинения и даже подавал в суд на немецкую прессу из-за публикаций на эту тему.

В последующие годы медиаактивы Рабиновича существенно выросли и под его контролем оказался ряд изданий. Интересно, что со СМИ Рабиновича связан скандал с разжиганием межнациональной розни. В ноябре 2007 года на сайте его холдинга MiGnews.com опубликовали информацию о том, что якобы во время открытия в Запорожье памятника жертвам Голодомора лидер Конгресса украинских националистов в Запорожской области Василий Тимчина призвал убивать россиян и евреев. Однако впоследствии выяснилось, что Тимчины на этом мероприятии даже не было.

В стремлении стать медиамагнатом Рабинович купил газету "Новое русское время" – старейшую американскую ежедневную газету, изданную для эмигрантов в США. Интересно, что именно Рабинович и стал причиной того, что газета спустя некоторое время прекратила существование. А все потому, что он жалел денег на издание.

Также издания Рабиновича были вовлечены в серию судебных процессов против Межрегиональной Академии Управления Персоналом (МАУП) и ее изданий. Все они закончились в пользу МАУП, а причиной судебных процессов стала ложная информация, опубликованная изданием группы Рабиновича.

Кандидат в президенты и народный депутат Украины

В 2014 году Вадим Рабинович баллотировался на выборах президента как самовыдвиженец. На голосовании он получил 2,25%.



Поддержка Рабиновича на 2014 году

Позже на парламентских выборах получил мандат народного депутата от партии "Оппозиционный блок", являясь №4 в списке партии. У парламентов стал секретарем и председателем подкомитета по правам человека комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В 2015 году он заявлял о намерениях баллотироваться в должность мэра Одессы, но так и не зарегистрировал свою кандидатуру. Через год вышел из партии "Оппозиционный блок" и тогда же вместе с Евгением Мураевым основал партию "При жизни".

В 2018 году Рабинович подписал с Юрием Бойко соглашение, в результате которого создано печально известное запрещенное сейчас ОПЗЖ.

В 2019 году отказался баллотироваться на пост президента, но на парламентских выборах снова получил мандат депутата как №2 от партии ОПЗЖ и вместе с Бойко стал сопредседателем фракции в парламенте.

За время депутатской деятельности отличился пророссийскими заявлениями, больше в 2020 году вместе с Медведчуком ездил в Москву на встречу с представителями Кремля. Через год Рабинович уже сам ездил в Москву без кума Путина. Тогда же он на Красной площади дал интервью пропагандистке Скабеевой и рассказывал ей, что "тосковал по Москве" и "ездил искать мир".

Я очень соскучился по Москве, очень люблю этот город. Что касается моего посещения Дмитрия Козака, то думаю, что это естественно. Потому что поиск мира – это наши обязанности,

– заявил Рабинович в интервью пропагандистке.

В 2021 году с трибуны Верховной Рады Рабинович устроил истерику после санкции СНБО по каналам Медведчука. Его выступление, в завершении которого депутат пел советскую песню о Второй мировой войне "Вставай страна огромная" даже стало мемом в сети.

Истерическое выступление Рабиновича в Раде: смотрите видео

В том же году Рабинович отметился скандальным сообщением о том, на каких языках говорят украинцы, опубликовав карту нашего государства без АР Крым. За это против экснардепа возбуждено уголовное дело, но результата как такового не было.



Скандальный пост Рабиновича / Фото из сети

После полномасштабного вторжения ОПЗЖ стала запрещенной в Украине партия, а в ноябре прошлого года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа, который еще до полномасштабного вторжения уехал в Израиль. Будучи за границей, он писал в соцсетях сообщения с обвинениями Украины в эскалации.

26 июля 2023 года Офис генпрокурора объявил о подозрении Вадиму Рабиновичу по обвинениям в государственной измене. Сейчас украинская сторона просит Израиль оказать содействие в задержании экснардепа.

Интересно, что в большой политике Рабинович закрепил за собой образ адепта "русского мира", но в 00-х ситуация была иной. например, на парламентских выборах 2002 года экснардеп поддерживал блок "Радуга", который ЦИК снимал с регистрации на выборы. Эта политсила поддерживала ЛГБТ-сообщество, что было странным для тогдашней Украины. Также партия выступала за легализацию легких наркотиков. Спустя чуть больше, чем 10 лет, Рабинович начал проявлять себя уже как полный поклонник российских "скрап".

Другие уголовные производства против Рабиновича

Кроме государственной измены, Рабинович является фигурантом ряда других производств, например:

Экснардеп не задекларировал земельный участок жены и корпоративные права телеканала NewsNetwork на 600 тыс. яч гривен;

Также в декларациях он не указал дом и кредит в израильском банке;

Свои фирмы он переоформил в жену Ирину Рабинович;

Из-за властных злоупотреблений Рабиновича также подозревают в незаконном обогащении;

Кроме того, еще одно производство касается его президентской кампании в 2014 году, ведь на нее он потратил сумму больше его официального дохода. На кампанию кандидат в президенты потратил 2,9 миллиона гривен, при том, что его официальный доход в 2013 году составил 1 миллион гривен.

Интересно, что согласно декларации за 2020 год Рабинович не владел ни одной недвижимостью. В то же время на сына Якова и жену Ирину оформлены 3 жилых дома и 3 земельных участка в Киеве и области и квартирой в столице.

Из ценного имущества в своей декларации экснардеп указывал 2 ордена – один от УПЦ МП, а другой – от УПЦ КП, 2 произведения искусства и наручные часы. Также депутат до выезда за границу ездил на автомобиле Lexus 2011 года выпуска.