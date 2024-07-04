Об этом сообщил глава Департамента войны Офиса генпрокурора. Также Юрий Белоусов рассказал, сколько захватчиков уже получили приговоры за военные преступления и отбывают наказание.

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Вадима Шишимарина не выдали на обмен

Белоусов подтвердил, что первый осужденный за убийство мирного жителя российский военный Вадим Шишимарин, которого суд первой инстанции приговорил к пожизненному лишению свободы, а апелляционный суд уменьшил наказание до 15 лет, сейчас находится в Украине.

Не исключалось, что его могут обменять. Оккупанты хотели этого.

Этот вопрос поднимался, сейчас Украина его не выдает,

– отметил глава Департамента войны Офиса генпрокурора.

Также рассказал, что сейчас получили приговоры суда за военные преступления и отбывают наказание 17 россиян. Белоусов ответил, хочет Украина обменивать их, или нет.

В каждом случае вопрос рассматривается отдельно. Если бы там не было наших людей, вопрос был бы другой, а если мы понимаем, что там наши люди, то это надо принимать во внимание,

– отметил чиновник.

В то же время добавил, что это сложный процесс, к которому привлечены Служба безопасности, Главное управление разведки, которые непосредственно занимаются этими переговорами.

Я не исключаю возможности, что такие обмены потенциально могут быть. Но, по общим правилам, мы не обмениваем именно тех, кто совершил тяжкие преступления, потому что это принципиальная позиция Офиса генерального прокурора,

– подчеркнул Белоусов.

За почти 2,5 года полномасштабной войны из 17 осужденных за военные преступления не обменяли ни одного. Россияне периодически интересуются ими.