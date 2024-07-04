Про це повідомив очільник Департаменту війни Офісу генпрокурора. Також Юрій Бєлоусов розповів, скільки загарбників уже отримали вироки за воєнні злочини та відбувають покарання.

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Вадима Шишимаріна не видали на обмін

Бєлоусов підтвердив, що перший засуджений за убивство мирного жителя російський військовий Вадим Шишимарін, якого суд першої інстанції засудив до довічного позбавлення волі, а апеляційний суд зменшив покарання до 15 років, наразі перебуває в Україні.

Не виключалося, що його можуть обміняти. Окупанти хотіли цього.

Це питання підіймалося, наразі Україна його не видає,

– наголосив очільник Департаменту війни Офісу генпрокурора.

Також розповів, що наразі отримали вироки суду за воєнні злочини та відбувають покарання 17 росіян. Бєлоусов відповів, хоче Україна обмінювати їх, чи ні.

У кожному випадку питання розглядається окремо. Коли б там не було наших людей, питання було б інше, а якщо ми розуміємо, що там наші люди, то це треба брати до уваги,

– зауважив посадовець.

Водночас додав, що це складний процес, до якого залучені Служба безпеки, Головне управління розвідки, які безпосередньо займаються цими перемовинами.

Я не виключаю можливості, що такі обміни потенційно можуть бути. Але, за загальними правилами, ми не обмінюємо саме тих, хто вчинив тяжкі злочини, бо це принципова позиція Офісу генерального прокурора,

– підкреслив Бєлоусов.

За майже 2,5 року повномасштабної війни з 17 засуджених за воєнні злочини не обміняли жодного. Росіяни періодично цікавляться ними.