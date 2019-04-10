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      Вадим Новинский: С ветеранов мы должны брать пример стойкости, несгибаемости и мужества

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      Вадим Новинский: С ветеранов мы должны брать пример стойкости, несгибаемости и мужества
      / opposition.org.ua

      Оппозиционный политик подчеркнул, что люди никогда не должны забывать о событиях тех лет

      Сегодня Одесса и одесситы празднуют 75-й День освобождения от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Именно 10 апреля, в ходе Одесской операции, город был взят под контроль войсками 3-го Украинского фронта. Праздничные мероприятия, возложение венков и цветов к памятным местам, а также концерты проходят в эти дни во всех районах Одессы, невзирая на погодные условия.

      Вадим Новинский вместе с одесской командой "Оппозиционного блока" пришли с самого утра в парк им. Т.Г. Шевченко почтить память тех, кто ценой своей жизни завоевал для нас мир и Победу. Вспомнить погибших, поблагодарить освободителей сюда ежегодно собираются множество одесситов: немногие, оставшиеся в живых ветераны той войны; участники боевых действий; представители общественных организаций; студенты одесских вузов; школьники и обычные граждане. Здесь, в мемориальном комплексе Аллея Славы, лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде возложил цветы к вечному огню у подножия памятника Неизвестному матросу.

      "Я искренне поздравляю всех одесситов с праздником! У Одессы сегодня юбилей, 75 лет прошло с того великого дня, как войска Третьего Украинского фронта освободили город от немецко-фашистских захватчиков. К нашему счастью, одесситы трепетно хранят память об этих событиях. От сердца к сердцу, из поколения к поколению во многих семьях передают реальную память о людях и событиях тех лет", – сказал Вадим Новинский.

      У Вечного огня памяти лидер оппозиционной фракции пообщался с убеленными сединами ветеранами и непосредственными участниками обороны и освобождения Одессы.

      "Эти мужественные люди редко вспоминают про свои подвиги и почти не жалуются на жизнь. Это наша святая обязанность и обязанность государства, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались! И не только 10 апреля или 9 мая, а 365 дней в году. Чтобы они чувствовали себя достойно", – подчеркнул Вадим Новинский.

      Затем Вадим Новинский посетил музей коммунального учебного заведения военно-патриотического воспитания "Пост №1" и пообщался с поисковиками, ведущими исследования и раскопки на полях той войны.

      Пост № 1 был установлен 10 апреля 1968 года. Ежегодно с апреля по ноябрь почетную вахту памяти на Аллее Славы несут караулы из учащихся одесских школ. Школьники держат на груди автоматы, с которыми в 1941 году ходили в атаку участники морского десанта. Каждые полчаса, когда происходит смена почетного караула, на Аллее славы раздается мелодия "Реквиема". В 2018 году Вахте Памяти исполнилось 50 лет.

      Общаясь с изыскателями, оппозиционный политик напомнил присутствующим, что память о тех, кто обеспечил себе бессмертие, отдав свою жизнь за Отчизну, за каждую из наших жизней и жизней наших потомков, — священная память.

      "Вечная память погибшим и не дожившим до этого дня, искренние слова благодарности тем немногим, кто еще в строю. Дай Бог им здоровья. Честь и хвала этим людям. Глядя на наших ветеранов, мы все должны брать пример стойкости, несгибаемости и мужества. Чтобы продолжать общее дело и никогда не забывать про этот подвиг!" – резюмировал Вадим Новинский.

      После полудня, в акватории Одесского залива Вадим Новинский принял участие в спуске поминальных венков на воду, в память о погибших воинах. Это — традиционная дань уважения и памяти к погибшим на флоте.

      Торжественная церемония подготовки венка и спуска его на воду прошла с борта катамарана "Хаджибей" на траверсе памятника Неизвестному матросу. Символизируя преемственность поколений, в ней также приняли участие ветераны войны, флота и воспитанники флотилии юных моряков. Под звуки траурной музыки венок медленно опустили на воду, а все присутствующие застыли в минуте молчания.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский
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