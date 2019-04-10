Вадим Новинський: З ветеранів ми повинні брати приклад стійкості, непохитності і мужності

Опозиційний політик підкреслив, що люди ніколи не повинні забувати про події тих років.

Сьогодні Одеса і одесити святкують 75-й День визволення від німецько-фашистських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни. Саме 10 квітня, в ході Одеської операції, місто було взято під контроль військами 3-го Українського фронту. Святкові заходи, покладання вінків і квітів до пам'ятних місць, а також концерти проходять в ці дні у всіх районах Одеси, незважаючи на погодні умови.

Вадим Новинський разом з одеською командою "Опозиційного блоку" прийшли з самого ранку в парк ім. Т.Г. Шевченко вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя завоював для нас мир і Перемогу. Згадати загиблих, подякувати визволителів сюди щороку збираються безліч одеситів: ветерани тієї війни; учасники бойових дій; представники громадських організацій; студенти одеських вузів; школярі та звичайні громадяни. Тут, в меморіальному комплексі "Алея Слави", лідер фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді поклав квіти до вічного вогню біля підніжжя пам'ятника Невідомому матросу.

"Я щиро вітаю всіх одеситів зі святом! У Одеси сьогодні ювілей, 75 років пройшло з того великого дня, як війська Третього Українського фронту звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. На наше щастя, одесити трепетно ​​зберігають пам'ять про ці події. Від серця до серця, з покоління до покоління у багатьох сім'ях передають реальну пам'ять про людей і події тих років", – сказав Вадим Новинський.

Біля Вічного вогню пам'яті лідер опозиційної фракції поспілкувався із сивими ветеранами і безпосередніми учасниками оборони та визволення Одеси.

"Ці мужні люди рідко згадують про свої подвиги і майже не скаржаться на життя. Це наш святий обов'язок і обов'язок держави, зробити так, щоб вони ні в чому не мали потреби! І не тільки 10 квітня або 9 травня, а 365 днів на рік. Щоб вони відчували себе гідно", – зазначив Вадим Новинський.

Потім Вадим Новинський відвідав музей комунального навчального закладу військово-патріотичного виховання "Пост №1" і поспілкувався з пошуковиками, які проводили дослідження і розкопки на полях тієї війни.

Пост № 1 був встановлений 10 квітня 1968 року. Щорічно з квітня до листопада почесну вахту пам'яті на Алеї Слави несуть караули з учнів одеських шкіл. Школярі тримають на грудях автомати, з якими в 1941 році ходили в атаку учасники морського десанту. Кожні півгодини, коли відбувається зміна почесної варти, на Алеї слави лунає мелодія "Реквієму". У 2018 році Вахті Пам'яті виповнилося 50 років.

Спілкуючись з дослідниками, опозиційний політик нагадав присутнім, що пам'ять про тих, хто забезпечив собі безсмертя, віддавши своє життя за Вітчизну, за кожну з наших життів і життів наших нащадків, – священна пам'ять.

"Вічна пам'ять загиблим і не дожили до цього дня, щирі слова подяки тим небагатьом, хто ще в строю. Дай Бог їм здоров'я. Честь і хвала цим людям. Дивлячись на наших ветеранів, ми всі повинні брати приклад стійкості, непохитності і мужності. Щоб продовжувати спільну справу і ніколи не забувати про цей подвиг!" – резюмував Вадим Новинський.

Після полудня, в акваторії Одеської затоки Вадим Новинський взяв участь в спуску поминальних вінків на воду, в пам'ять про загиблих воїнів. Це традиційна данина поваги і пам'яті до загиблих на флоті.

Урочиста церемонія підготовки вінка і спуску його на воду пройшла з борта катамарана "Хаджибей" на траверсі пам'ятника Невідомому матросу. Символізуючи спадкоємність поколінь, в ній також взяли участь ветерани війни, флоту і вихованці флотилії юних моряків. Під звуки траурної музики вінок повільно опустили на воду, а всі присутні застигли в хвилині мовчання.