22:23
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вадим Новинський: З ветеранів ми повинні брати приклад стійкості, непохитності і мужності

      57 Читать новость на русском
      Вадим Новинський: З ветеранів ми повинні брати приклад стійкості, непохитності і мужності
      / opposition.org.ua

      Опозиційний політик підкреслив, що люди ніколи не повинні забувати про події тих років.

      Сьогодні Одеса і одесити святкують 75-й День визволення від німецько-фашистських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни. Саме 10 квітня, в ході Одеської операції, місто було взято під контроль військами 3-го Українського фронту. Святкові заходи, покладання вінків і квітів до пам'ятних місць, а також концерти проходять в ці дні у всіх районах Одеси, незважаючи на погодні умови.

      Вадим Новинський разом з одеською командою "Опозиційного блоку" прийшли з самого ранку в парк ім. Т.Г. Шевченко вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя завоював для нас мир і Перемогу. Згадати загиблих, подякувати визволителів сюди щороку збираються безліч одеситів: ветерани тієї війни; учасники бойових дій; представники громадських організацій; студенти одеських вузів; школярі та звичайні громадяни. Тут, в меморіальному комплексі "Алея Слави", лідер фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді поклав квіти до вічного вогню біля підніжжя пам'ятника Невідомому матросу.

      "Я щиро вітаю всіх одеситів зі святом! У Одеси сьогодні ювілей, 75 років пройшло з того великого дня, як війська Третього Українського фронту звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. На наше щастя, одесити трепетно ​​зберігають пам'ять про ці події. Від серця до серця, з покоління до покоління у багатьох сім'ях передають реальну пам'ять про людей і події тих років", – сказав Вадим Новинський.

      Біля Вічного вогню пам'яті лідер опозиційної фракції поспілкувався із сивими ветеранами і безпосередніми учасниками оборони та визволення Одеси.

      "Ці мужні люди рідко згадують про свої подвиги і майже не скаржаться на життя. Це наш святий обов'язок і обов'язок держави, зробити так, щоб вони ні в чому не мали потреби! І не тільки 10 квітня або 9 травня, а 365 днів на рік. Щоб вони відчували себе гідно", – зазначив Вадим Новинський.

      Потім Вадим Новинський відвідав музей комунального навчального закладу військово-патріотичного виховання "Пост №1" і поспілкувався з пошуковиками, які проводили дослідження і розкопки на полях тієї війни.

      Пост № 1 був встановлений 10 квітня 1968 року. Щорічно з квітня до листопада почесну вахту пам'яті на Алеї Слави несуть караули з учнів одеських шкіл. Школярі тримають на грудях автомати, з якими в 1941 році ходили в атаку учасники морського десанту. Кожні півгодини, коли відбувається зміна почесної варти, на Алеї слави лунає мелодія "Реквієму". У 2018 році Вахті Пам'яті виповнилося 50 років.

      Спілкуючись з дослідниками, опозиційний політик нагадав присутнім, що пам'ять про тих, хто забезпечив собі безсмертя, віддавши своє життя за Вітчизну, за кожну з наших життів і життів наших нащадків, – священна пам'ять.

      "Вічна пам'ять загиблим і не дожили до цього дня, щирі слова подяки тим небагатьом, хто ще в строю. Дай Бог їм здоров'я. Честь і хвала цим людям. Дивлячись на наших ветеранів, ми всі повинні брати приклад стійкості, непохитності і мужності. Щоб продовжувати спільну справу і ніколи не забувати про цей подвиг!" – резюмував Вадим Новинський.

      Після полудня, в акваторії Одеської затоки Вадим Новинський взяв участь в спуску поминальних вінків на воду, в пам'ять про загиблих воїнів. Це традиційна данина поваги і пам'яті до загиблих на флоті.

      Урочиста церемонія підготовки вінка і спуску його на воду пройшла з борта катамарана "Хаджибей" на траверсі пам'ятника Невідомому матросу. Символізуючи спадкоємність поколінь, в ній також взяли участь ветерани війни, флоту і вихованці флотилії юних моряків. Під звуки траурної музики вінок повільно опустили на воду, а всі присутні застигли в хвилині мовчання.

      blog_ava
      РФ "пригрозила" війною через українські кораблі на Азові
      сьогодні
      14279
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Новинський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      сьогодні , 22:13 Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      95
      Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      сьогодні , 22:00 Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      Лев Парцхаладзе 149
      Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      сьогодні , 21:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
      Олег Тичинський 307
      Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      сьогодні , 20:01 Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      Світлана Попова 1740
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      сьогодні , 19:48 Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      Артем Овдієнко 1094
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук