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Вадим Новинский: В Украине побеждает партия мира

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Вадим Новинский
Вадим Новинский / Соцсети

Сегодня каждого украинца волнует вопрос мира и восстановления территориальной целостности. Во-вторых, социально-экономические вопросы, трудоустройство, вопросы тарифов и продуктов первой необходимости. Третий момент – это повсеместная коррупция.

Об этом заявил нардеп Вадим Новинский в эфире телеканала "Украина".

"Что сделала Верховная Рада для того, чтобы установить мир? Совсем ничего. Все делалось наоборот. Принимались законы, которые могут либо продолжить конфликт, или его заморозить (законы о реинтеграции и национальной безопасности). И это вместо того, чтобы принимать законы, направленные на выполнение Минских соглашений. То есть, фактически, партия войны в парламенте побеждает, хотя в обществе побеждает партия мира", – убеждает он.

В то же время он отметил, что парламент ничего не сделал и для улучшения социально-экономического положения людей.

"Из 200 законов, которые рассматривались Верховной Радой, только девять имели какую-то социальную направленность. Что было сделано для борьбы с коррупцией? Что было сделано для того, чтобы преодолеть политическую коррупцию? Ведь основа коррупции – это мажоритарные округа. Мы выступали и выступаем за то, чтобы был принят закон о пропорциональной системе выборов, – это позволит свести на нет политическую коррупцию. На прошлой сессии за этот закон проголосовали в первом чтении, и мы ожидали, что во время нынешнего он будет вынесен на второе чтение. Этого также требуют и наши международные партнеры. Но коалиция не является заинтересованной в том, чтобы этот закон был принят. Поэтому он не выносится на рассмотрение в сессионный зал", – говорит оппозиционный политик.

Относительно оптимизма Спикера парламента Андрея Парубия в его высокой оценке работы депутатов, Новинский отметил, что народ Украины является главным в этом вопросе, а согласно соцопросам только 4% считают работу ВР удовлетворительной.

Вадим Новинский также напомнил, что фракция "Оппозиционного блока" требовала квотного распределения мест в составе новой Центральной избирательной комиссии. Однако, эта норма категорически не соблюдается и "Оппоблок" лишают представительства в ЦИК.

Как утверждает политик, еще один важный момент, о котором говорят зарубежные партнеры Украины, а также правозащитные организации – это поддержка переселенцев. По его словам, равные права с другими гражданами страны для них закреплены конституционно, однако правящая коалиция грубо нарушает их.

"Сегодня их права всячески нарушаются, поэтому мы подали около 20 законопроектов, чтобы исправить все действующие диспропорции. Однако все они тормозятся коалицией", – отметил оппозиционер.

Именно поэтому юристы "Оппозиционного блока" готовят и выигрывают иски в суде, направленные на защиту прав переселенцев. К сожалению, власть блокирует их выполнение. Таким образом, говоря об оценке работы ВР, Новинский считает ее крайне низкой.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский Оппозиционный блок
Источник: 24 Канал
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