Вадим Новинський: В Україні перемагає партія миру

Сьогодні кожного українця хвилює питання миру і відновлення територіальної цілісності. По-друге, соціально-економічні питання, працевлаштування, питання тарифів і продуктів першої необхідності. Третій момент – це повсюдна корупція.

Про це заявив нардеп Вадим Новинський у ефірі телеканалу "Україна".

"Що зробила Верховна Рада для того, щоб встановити мир? Зовсім нічого. Все робилося навпаки. Приймалися закони, які можуть або продовжити конфлікт, або його заморозити (закони про реінтеграцію та національну безпеку). І це замість того, щоб приймати закони, спрямовані на виконання Мінських угод. Тобто, фактично, партія війни в парламенті перемагає, хоча в суспільстві перемагає партія миру", – переконує він.

Водночас він зазначив, що парламент нічого не зробив і для поліпшення соціально-економічного становища людей.

"З 200 законів, які розглядалися Верховною Радою, тільки дев'ять мали якусь соціальну спрямованість. Що було зроблено для боротьби з корупцією? Що було зроблено для того, щоб подолати політичну корупцію? Адже основа корупції – це мажоритарні округи. Ми виступали та виступаємо за те, щоб було хувалено закон про пропорційну систему виборів, – це дозволить звести нанівець політичну корупцію. На минулій сесії за цей закон проголосували в першому читанні, і ми очікували, що під час нинішньої його буде винесено на друге читання. Цього також вимагають і наші міжнародні партнери. Але коаліція не є зацікавленою ​​в тому, щоб цей закон було прийнято. Тому він не виноситься на розгляд до сесійної зали", – каже опозиційний політик.

Щодо оптимізму Спікера парламенту Андрія Парубія в його високій оцінці роботи депутатів, Новинський зауважив, що народ України є головним в цьому питанні, а відповідно до соцопитувань тільки 4% вважають роботу ВР задовільною.

Вадим Новинський також нагадав, що фракція "Опозиційного блоку" вимагала квотного розподілу місць в складі нової Центральної виборчої комісії. Однак, ця норма категорично не дотримується та "Оппоблок" позбавляють представництва в ЦВК.

Як переконує політик, ще один важливий момент, про який говорять зарубіжні партнери України, а також правозахисні організації – це підтримка переселенців. За його словами, рівні права з іншими громадянами країни для них закріплено конституційно, проте правляча коаліція грубо порушує їх.

"Сьогодні їх права всіляко порушуються, тому ми подали близько 20 законопроектів, щоб виправити всі чинні диспропорції. Однак всі вони гальмуються коаліцією", – зауважив опозиціонер.

Саме тому юристи "Опозиційного блоку" готують і виграють позови в суді, спрямовані на захист прав переселенців. На жаль, влада блокує їх виконання. Таким чином, кажучи про оцінку роботи ВР, Новинський вважає її вкрай низькою.