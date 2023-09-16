Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что сейчас вагнеровцев "размазывают как масло по хлебу" на разные направления. Кто-то едет на контракт в Россию, кто-то – в Африку. А часть пытаются оставить в Беларуси.

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Иногда тут вообще есть признаки определенных информационных операций. В Беларуси регулярно будут палатки под лагерь вагнеровцев, затем их демонтируют, а после этого снова строят.

Что такое ЧВК "ГардСервис"

Как отметил Латушко, ЧВК "ГардСервис" создали по просьбе "правой руки" Лукашенко Виктора Шеймана еще в 2020 году как частное охранное предприятие. Именно этого человека подозревают в организации "эскадронов смерти", убивавших белорусских политиков в конце 1990-х годов.

"ГардСервис" создавали для работы на африканских рынках для бизнес-интересов Лукашенко. Он пытается пролезть туда, чтобы заработать.

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Важно, что участниками этой организации могут быть только граждане Беларуси. Ведь согласно законодательству владеть оружием там разрешается только владельцам белорусских паспортов.

Лукашенко нашел выход. Он просто дает гражданство Беларуси вагнеровцам. Этим занимаются два ведомства при тамошнем "МВД". Кто-то говорит, что уже несколько сот человек так получили гражданство. Лукашенко дает паспорта на другие фамилии и имя. Но реальный указ не подписывает. Он может просто "водить их за нос",

– заметил Латушко.

Ситуация в Беларуси: коротко