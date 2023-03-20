Власти подозревают в нападении на шахту местных повстанцев. Те, в свою очередь, отрицают свою причастность и утверждают, что это дело рук боевиков ЧВК "Вагнера".

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Что известно о нападении на китайскую шахту

Вооруженные люди напали на китайскую шахту, принадлежащую компании Gold Coast Group. Сначала нападавшие открыли огонь по телохранителям, а затем и по работникам. Нападение произошло через несколько дней после того, как вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе страны у границы с Камеруном.

На фоне этих событий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера запланировал визит в Китай, чтобы успокоить инвесторов.

Сначала главными подозреваемыми стала организация "Коалиция патриотов за перемены", регулярно имеющая боевые столкновения с правительственными войсками. Однако они на себя ответственности за нападение не берут. Напротив, там убеждены, что за нападением стоят боевики ЧВК "Вагнера" с целью устрашения китайцев, чтобы увеличить сферы влияния россиян в стране.

Следует отметить, что вагнеровцев нанял президент Туадера. В ООН обвиняют наемников в совершении военных преступлений.

В чем российский интерес

Большинство золотых шахт ЦАР под контролем Китая. В New York Times летом прошлого года сообщили, что вагнеровцы усилили выкачку золота в Судане. Именно так Россия, находящаяся под санкциями, получила возможность пополнять свои золотые запасы. К слову, часть золота вагнеровцы вывозят как контрабанду. Выкачивание золота из Африки помогает стране-террористу удерживать курс рубля.

Поэтому отпугивание китайских инвесторов может обуславливать интерес ЧВК "Вагнера" и лично "повара Путина" Евгения Пригожина к выкачиванию золота из Африки. В частности, по данным Politico, в течение прошлого года вагнеровцы особенно активизировались в Центральноафриканской Республике.