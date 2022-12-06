По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, руководство террористической группировки столкнулось с огромной проблемой нехватки квалифицированного персонала. Ведь в последние месяцы бойцы ВСУ существенно сократили численность специалистов ПВО, летчиков и действительно обученных наемников-пехотинцев.

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Поскольку запасных пилотов или танкистов у Пригожина и его подчиненных оказалось очень мало, военные преступники решили наконец позаботиться о сохранении жизней имеющегося обученного личного состава.

Лечить только избранных

Фактически группа "Вагнера" состоит из двух частных армий. Первая – это достаточно обученные специалисты , которых Пригожин ценит и старается беречь для участия в возможных боевых действиях в России. Такие наемники получают стабильную зарплату, не ходят в бессмысленные лобовые атаки и действуют как настоящая армия – под прикрытием авиации, артиллерии и бронетехники.

, которых Пригожин ценит и старается беречь для участия в возможных боевых действиях в России. Такие наемники получают стабильную зарплату, не ходят в бессмысленные лобовые атаки и действуют как настоящая армия – под прикрытием авиации, артиллерии и бронетехники. Другая часть "вагнеровцев" – зеки и низкоквалифицированные гражданские , которые пошли в ЧВК в связи с тяжелым жизненным положением. Их забрасывают в самые горячие точки фронта без сожаления и учета. Никакой зарплаты такому "пушечному мясу" не платят из-за хитрой системы начисления выплат. Мол, все деньги будут перечислены на карту по истечении срока контракта. Однако до этого времени вряд ли кто-нибудь доживет.

, которые пошли в ЧВК в связи с тяжелым жизненным положением. Их забрасывают в самые горячие точки фронта без сожаления и учета. Никакой зарплаты такому "пушечному мясу" не платят из-за хитрой системы начисления выплат. Мол, все деньги будут перечислены на карту по истечении срока контракта. Однако до этого времени вряд ли кто-нибудь доживет. С одной стороны, во время полномасштабной войны основной боевой состав "Вагнера" значительно ослаб, поскольку наиболее мотивированных и обученных убийц ликвидировали еще в марте-апреле 2022 года. С другой же, частная армия получила доступ к тяжелой технике, самолетам и вообще чему-либо стоящему на вооружении ВС России.

Впрочем, искать кадры для эффективного использования имеющихся сил и средств Пригожину и его приспешникам становится с каждым месяцем все труднее. Ведь новые "Бук" или "Осу" повар Путина всегда может отобрать у российской армии, а вот перехватить их экипаж – совсем никак.

Именно для этого "вагнеровцы" начали искать операторов разнообразного сложного оружия за границей, а параллельно задумались о продлении их жизни в случае получения ранений. Именно поэтому в российских больницах от Москвы до самой забытой глубинки появилось множество вербовщиков частной армии Пригожина.

Руководители группы "Вагнера" активно уговаривают медиков отправиться в Украину. Мол, им придется работать вдали от линии фронта и спасать жизнь представителям очень важных военных специальностей, а не зараженных гепатитом или ВИЧ зекам. Для того, чтобы создать отряд полевых врачей для собственной "элиты", вербовщики предлагают немалые средства – от 200 до 400 тысяч рублей зарплаты, обещают статус участников боевых действий и возможность переезда в Москву по истечении срока действия контракта.

Пути назад не будет никому

Впрочем, существует у этих предложений и другая сторона. Схема начисления оплаты за труд медицинским работникам у группы "Вагнера" построена так же, как и для зеков. Медсестры и санитары смогут получить деньги только по возвращении с территории Украины. Хирургам, травматологам и анестезиологам будут платить так же, но больше.

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Для отправки на Донбасс или Луганщину медики должны подписать обычные "вагнеровские" контракты, где указано, что в случае смерти за них никто никакой ответственности не несет, а юридически они все вообще никогда не выезжали за пределы России. Кроме того, в тексте договора о "трудоустройстве" мелким шрифтом написано, что досрочно расторгнуть контракт невозможно, а по истечении срока действия он автоматически продлевается каждые полгода.

Это означает только одно: до момента, когда Пригожин не решит выводить свое войско из зоны боевых действий, в Россию никто из наемников не вернется. И хотя работать медики будут действительно большей частью в тыловых местах, никаких гарантий их безопасности никто не предоставит. После подписания контракта шансов остаться живыми у врачей и младшего персонала будет значительно меньше. А заработанные денежные средства получат вообще единицы. Если, конечно, после войны, Пригожин вообще решит с ними рассчитаться.