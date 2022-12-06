За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, керівництво терористичного угруповання зіштовхнулося з величезною проблемою браку кваліфікованого персоналу. Адже протягом останніх місяців бійці ЗСУ суттєво скоротили чисельність фахівців із ППО, льотчиків та дійсно навчених найманців-піхотинців.

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Оскільки запасних пілотів чи танкістів у Пригожина та його підлеглим виявилося дуже мало, воєнні злочинці вирішили нарешті потурбуватися про збереження життів наявного навченого особового складу.

Лікуватимуть лише обраних

Фактично група "Вагнера" складається із двох приватних армій. Перша – це цілком навчені фахівці , яких Пригожин цінує та намагається берегти для участі у можливих бойових діях у Росії. Такі найманці отримують стабільну зарплату, не ходять у безглузді лобові атаки, та діють як справжня армія – під прикриттям авіації, артилерії та бронетехніки.

, яких Пригожин цінує та намагається берегти для участі у можливих бойових діях у Росії. Такі найманці отримують стабільну зарплату, не ходять у безглузді лобові атаки, та діють як справжня армія – під прикриттям авіації, артилерії та бронетехніки. Інша ж частина "вагнерівців" – зеки та низькокваліфіковані цивільні , які пішли до ПВК у зв'язку з важким життєвим становищем. Їх закидають на найгарячіші точки фронту без жалю та обліку. Ніякої зарплати такому "гарматному м'ясу" не платять через хитру систему нарахування виплат. Мовляв, всі гроші будуть перераховані на картку після закінчення терміну контракту. Однак до цього часу навряд хтось доживе.

, які пішли до ПВК у зв'язку з важким життєвим становищем. Їх закидають на найгарячіші точки фронту без жалю та обліку. Ніякої зарплати такому "гарматному м'ясу" не платять через хитру систему нарахування виплат. Мовляв, всі гроші будуть перераховані на картку після закінчення терміну контракту. Однак до цього часу навряд хтось доживе. З одного боку, за час повномасштабної війни основний бойовий склад "Вагнера" значно послабшав, оскільки найбільш вмотивованих та навчених вбивць ліквідували ще у березні-квітні 2022 року. З іншого ж, приватна армія отримала доступ до важкої техніки, літаків та взагалі будь-чого, що стоїть на озброєнні ЗС Росії.

Втім, шукати кадри для ефективного використання наявних сил та засобів Пригожину та його поплічникам стає із кожним місяцем все важче. Адже нові "Бук" чи "Осу" кухар Путіна завжди може відібрати у російської армії, а от перехопити їх екіпаж – зовсім ніяк.

Саме для цього "вагнерівці" почали шукати операторів різноманітної складної зброї за кордоном, а паралельно замислилися щодо продовження їх життя у випадку отримання поранень. Саме тому у російських лікарнях від Москви до найзабутішої глибинки з'явилося безліч вербувальників приватної армії Пригожина.

Керівники групи "Вагнера" активно вмовляють медиків відправитися в Україну. Мовляв, їм доведеться працювати далеко від лінії фронту та рятувати життя представникам дуже важливих військових спеціальностей, а не заражених гепатитом чи ВІЛ зекам. Для того, щоб створити загін польових лікарів для власної "еліти" вербувальники пропонують чималі кошти – від 200 до 400 тисяч рублів зарплати, обіцяють статус учасників бойових дій та можливість переїзду до Москви після закінчення терміну дії контракту.

Шляху назад не буде нікому

Втім, існує у цих пропозицій й інша сторона. Схема нарахування оплати за працю медичним працівникам у групи "Вагнера" побудована так саме, як і для зеків. Медсестри та санітари зможуть отримати гроші лише після повернення з території України. Хірургам, травматологам та анестезіологам нібито платитимуть так само, але більше.

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Для відправлення на Донеччину чи Луганщину медики мають підписати звичайні "вагнерівські" контракти, де вказано, що у випадку смерті за них ніхто ніякої відповідальності не несе, а юридично вони всі взагалі ніколи не виїжджали за межі Росії. Крім того, у тексті договору про "працевлаштування" дрібним шрифтом написано, що достроково розірвати контракт неможливо, а по закінченню терміну дії він автоматично продовжується кожні пів року.

Це означає лише одне: до моменту, коли Пригожин не вирішить виводити своє військо із зони бойових дій, у Росію ніхто з найманців не повернеться. І хоч працювати медики будуть дійсно здебільшого у тилових місцях, ніяких гарантій їх безпеки ніхто не надасть. То ж після підписання контракту шансів залишитися живими у лікарів та молодшого персоналу буде значно менше. А зароблені кошти отримають взагалі одиниці. Якщо, звісно, після війни Пригожин взагалі вирішить із ними розрахуватись.