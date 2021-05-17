В поезде №26К сообщением Рахов – Одесса прорвало трубу. Пол вагона оказалось в воде во время движения поезда.

Вагон в воде

Трубу прорвало во время резкого толчка вагона. Пассажиры поезда опубликовали в социальных сетях видео затопленного пола.

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Из-за воды в вагоне возникла сильная вонь. Поезд остановился на промежуточной станции в Ивано-Франковске, и пассажиров переместили в другой вагон. Затопленный – персонал поезда высушил и проветрил.

Пассажиры возмутились из-за такой ситуации и обвинили "Укрзализныцю" в том, что она не меняет старые вагоны на новые.

Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет? Вы серьезно?

– сказал пассажир Андрей Мриха.

Он добавил: "Виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон. Однако, не сбежите ли вы, "Укрзализныця", от ответственности? Или может купите обещанные новые вагоны?".

Пассажир также поблагодарил предприятие за"комфорт".

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