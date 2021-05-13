Об инциденте 13 мая сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.
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Пассажир разбил купе в поезде
Разбитый стол, повреждена постель, выбитое окно, грязь и мусор по всему купе – такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами…,
– рассказал Александр Шевченко.
Он рассказал, что вагон отправили на реставрацию. О нарушителе сообщили в полицию, его задержали.
Александр Шевченко добавил, что такие инциденты расстраивают команду, которая ежедневно работает для подготовки сотен вагонов к летнему сезону. Работник Укразализныци отметил, что возможно сервис не всегда идеален, и они над этим работают, а тысячи людей делают все, чтобы путешествия людей были приятными.
"Просто не надо быть свиньями", – написал Шевченко.
Коротко о последних инцидентах в Укрзализныце
- Журналист из Дании Йоханес Андерсен проехался в грязном вагоне и решил помыть окно. После этого с ним встретился министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко ограбили в поезде. Воры вытащили у него 20 тысяч гривен наличных и банковские карты.