Об инциденте 13 мая сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

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Пассажир разбил купе в поезде

Разбитый стол, повреждена постель, выбитое окно, грязь и мусор по всему купе – такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами…,

– рассказал Александр Шевченко.

Он рассказал, что вагон отправили на реставрацию. О нарушителе сообщили в полицию, его задержали.

Александр Шевченко добавил, что такие инциденты расстраивают команду, которая ежедневно работает для подготовки сотен вагонов к летнему сезону. Работник Укразализныци отметил, что возможно сервис не всегда идеален, и они над этим работают, а тысячи людей делают все, чтобы путешествия людей были приятными.

"Просто не надо быть свиньями", – написал Шевченко.

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