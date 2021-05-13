Про інцидент 13 травня повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

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Пасажир розтрощив купе в поїзді

Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому купе – таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами…,

– розповів Олександр Шевченко.

Він розповів, що вагон відправили на реставрацію. Про порушника повідомили в поліцію, його затримали.

Олександр Шевченко додав, що такі інциденти засмучують команду, яка щодня працює для підготовки сотень вагонів до літнього сезону. Працівник Укрзалізниці відзначив, що можливо сервіс не завжди ідеальний, та вони над цим працюють, а тисячі людей роблять усе, щоб подорожі людей були приємними.

"Просто не треба бути свинями", – написав Шевченко.

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