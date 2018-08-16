Вакансии с самыми большими зарплатами: интересный результат

На сайтах поиска работы ежедневно появляется множество вакансий. Самую высокую зарплату предлагают работникам, которые поедут за границу. В Украине реальная заработная плата в июне 2018 увеличилась на 13%.

Об этом пишет "Свидок".

Читайте также: Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента

Подборка вакансий, где работодатели указывают наибольшую оплату труда:



– менеджеру по продаже семян предлагают 20 тысяч гривен. Требования: высшее сельскохозяйственное образование и опыт работы. Для испытательного срока нужно иметь водительское удостоверение категории "В". В обязанности входит продажа семян и средств защиты растений на вверенной территории, развитие наработанной клиентской базы, привлечение новых клиентов, участие в выставках и специализированных семинарах, конференциях.



– дизайнеру (web-дизайн, веб-сайты) предлагают 20 тысяч гривен. Требования: знание понятий юзабилити, умение пользоваться стоками, базовые знания фотографии. Опыт работы – не менее года, отличное знание программ для разработки интерфейсов. Кандидатов берут без умения программировать.



Зарплата веб-дизайнера – 20 тысяч гривен

– автомеханику тоже предлагают 20 тысяч гривен. Требования: качественно выполнять работу. Необходим опыт работы с мультибрендом, дизелем, техническим обслуживанием автомобилей различных марок.

Читайте также: Зарплата для депутатов: кто и сколько получил в июле

– водителю такси Uber предлагают 25 тысяч гривен. Требования просты: водительские права и личный автомобиль. Компания предлагает постоянные бонусы, своевременную выплату зарплаты, скидки на топливо, мойку, запчасти на сервис.



Зарплата водителя Uber – 25 тысяч гривен

– торговый представитель с авто – 18,5 тысяч гривен. Опыт работы не обязателен. Стоит только иметь собственное авто.



– оператор линии на производство пищевой продукции может получить 17 тысяч гривен. Требования: умение проводить ремонтные работы электромеханического оборудования, выполнять работы по металлу. Обеспечивают медицинским страхованием и обедами.



– в должности главного бухгалтера можно получить 15 тысяч гривен. Опыт работы от 3-х лет главным бухгалтером, свободное владение программой 1С УПП 8.3, Медок, "Клиент-банк", Excel, Word. Обязанности: Комплексное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета.



– в должности шеф-повара можно получить 20 тысяч гривен. Следует правильно организовывать работу поваров, контролировать производственный процесс, товар. Также приветствуется создание новых рецептур, технологий приготовления и подачи блюд.



Зарплата шеф-повара 20 тысяч гривен