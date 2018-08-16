Вакансії з найбільшими зарплатами: цікавий результат

На сайтах пошуку роботи щодня з'являється безліч вакансій. Найвищу зарплатню пропонують робітникам, які поїдуть за кордон. В Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року збільшилася на 13%.

Про це пише "Свідок".

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Добірка вакансій, де роботодавці вказують найбільшу оплату праці:

– менеджеру з продажу насіння пропонують 20 тисяч гривень. Вимоги: вища сільськогосподарська освіта та досвід роботи. Для випробувального терміну треба мати водійське посвідчення категорії "В". В обов’язки входить продаж насіння та засобів захисту рослин на дорученій території, розвиток напрацьованої клієнтської бази, залучення нових клієнтів, участь у виставках і спеціалізованих семінарах, конференціях.

– дизайнеру (web-дизайн, веб-сайти) пропонують 20 тисяч гривень. Вимоги: знання понять юзабіліті, вміння користуватися стоками, базові знання фотографії. Досвід роботи – не менше року, відмінне знання програм для розробки інтерфейсів. Кандидатів беруть без вміння програмувати.



Зарплата веб-дизайнера – 20 тисяч гривень

– автомеханіку теж пропонують 20 тисяч гривень. Вимоги: якісно виконувати роботу. Необхідний досвід роботи з мультибрендом, дизелем, технічним обслуговуванням автомобілів різних марок.

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– водієві таксі Uber пропонують 25 тисяч гривень. Вимоги прості: водійські права та власне авто. Компанія пропонує постійні бонуси, вчасну виплату зарплати, знижки на паливо, мийку, запчастини на сервіс.



Зарплата водія Uber – 25 тисяч гривень

– торговий представник з авто – 18,5 тисяч гривень. Досвід роботи не обов’язковий. Варто лише мати власне авто.

– оператор лінії на виробництво харчової продукції може отримати 17 тисяч гривень. Вимоги: вміння проводити ремонтні роботи електромеханічного обладнання, виконувати роботи по металу. Забезпечують медичним страхуванням та обідами.

– на посаді головного бухгалтера можна отримати 15 тисяч гривень. Досвід роботи від 3-х років головним бухгалтером, вільне володіння програмою 1 С УПП 8.3, Медок, "Клієнт-банк", Excel, Word. Обов’язки: Комплексне ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.

– на посаді шеф-кухара можна отримати 20 тисяч гривень. Варто правильно організовувати роботу кухарів, контролювати виробничий процес, товар. Також вітається створення нових рецептур, технологій приготування і подачі страв.



Зарплата шеф-кухара 20 тисяч гривень