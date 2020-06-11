Святослав Вакарчук решил сложить мандат народного депутата. В "Голосе" заверили, что это решение никак не связано с акцией за отставку главы МВД Арсена Авакова. Изменится ли поэтому финансирование политсилы – читайте дальше.

Вопрос о сложении мандата Вакарчуком лежит в значительно более широкой плоскости – об этом в прямом эфире 24 каналу заявила Инна Совсун, народный депутат от "Голоса".

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По сети ходили слухи, что Вакарчук составляет мандат из-за того, что был против отставки Авакова, за которую выступают депутаты "Голоса". Мол, он не пришел на митинг под Радой, а его подписи под обращением об увольнении министра нет.

Совсун заверила, что такая информация является неправдивой. Политик недавно потерял отца, поэтому прошлую неделю провел во Львове с матерью, чтобы поддержать ее в этот тяжелый период. Поэтому именно по семейным обстоятельствам не мог присутствовать в Киеве и на заседаниях Рады.

О причинах решения Вакарчука

Совсун подчеркнула: очевидно, несмотря на свой персональный опыт, Вакарчук может быть значительно полезнее партии в общении с гражданами, продвижении определенных ценностей и идей и прямой коммуникации с людьми. "Это то, к чему у него больше лежит сердце", – пояснила она.

Депутат также заверила, что лидер "Голоса" не уходит из партии, а продолжать политическую деятельность и поддержку этой политической силы.

Сейчас такова наша договоренность. Святослав сегодня весь день был в офисе. Мы продолжали говорить о планах на местных выборах, о том, как мы будем двигаться дальше и что это для нас в принципе значит,

– рассказала она.

Совсун отметила: понимает, что для Украины является нетипичной попытка построить партию не лидерского типа, а основанную на общих идеях и ценностях. Это сложный замысел, однако именно с ним Вакарчук, в частности шел на выборы.

"Он говорил, что его цель – привести в Раду идейных людей, объединенных общими ценностями. Он это сделал. У нас есть прекрасная команда, единая в своих убеждениях. Конечно, мы спорим, но в принципиальных вещах мы соглашаемся и доверяем друг другу", – рассказала депутат.

О финансировании политсилы

Она также пояснила, будут ли продолжать меценаты финансировать "Голос" после известия о сложении мандата его лидера. По ее словам, часть из доноров заранее знали о таком решении Вакарчука. Поэтому это не является чем, что может прекратить совместное взаимодействие.

"Я убеждена, что мы сможем убедить других доноров, которые дают нам меньшие взносы, чтобы они продолжали нас поддерживать. Мы еще не со всеми успели поговорить, но будем делать все возможное", – подчеркнула она.

О репутации "Голоса"

По мнению Совсун, построить партию не вокруг лидера, а вокруг определенных идей – это очень важный вызов для страны в целом. Она заверила, что это не просто абстрактное заявление. Ведь стране нужны партии не лидерского типа. Это то, что может сделать "Голос" и что пока не могут другие партии.

Уверена, что людей из "Голоса" невозможно "перекупить". Они находились на должностях, где их могли перекупить давно. Но ни по одному из нас нет подтвержденных обвинений, что мы когда-то с кем-то договаривались, шли на компромиссы или уступки,

– отметила она.

И добавила: абсолютно уверена в каждом из членов фракции "Голос" – что на любые предложения или договоренности, тем более коррупционного характера, никто никогда не согласится.



Народный депутат Инна Совсун / Фото "Голоса"

"Мы не за этим сюда шли. Единственное, что у нас есть – это наша репутация. Экспертная, профессиональная и политическая. Я убеждена, что никто не будет ее разменивать на какие-то материальные блага или обещания", – подытожила Совсун.