Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат народного депутата. У "Голосі" запевнили, що це рішення ніяк не пов'язане з акцією за відставку очільника МВС Арсена Авакова. Чи зміниться через це фінансування політсили – читайте далі.

Питання про складання мандату Вакарчуком лежить у значно ширшій площині – про це у прямому ефірі 24 каналу заявила Інна Совсун, народна депутатка від "Голосу".

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Мережею ширилися чутки, що Вакарчук складає мандат через те, що був проти відставки Авакова, за яку виступають депутати "Голосу". Мовляв, він не прийшов на мітинг під Радою, а його підпису під зверненням про звільнення міністра немає.



Совсун запевнила, що така інформація є неправдивою. Політик нещодавно втратив батька, тож минулий тиждень провів у Львові з матір'ю, аби підтримати її у цей тяжкий період. Тож саме через сімейні обставини не міг бути присутнім у Києві та на засіданнях Ради.

Про причини рішення Вакарчука

Совсун підкреслила: вочевидь, зважаючи на свій персональний досвід, Вакарчук може бути значно кориснішим партії у спілкуванні з громадянами, просуванні певних цінностей та ідей та прямій комунікації з людьми. "Це те, до чого у нього більше лежить серце", – пояснила вона.

Депутатка також запевнила, що лідер "Голосу" не йде з партії, а продовжуватиме політичну діяльність та підтримку цієї політичної сили.

Наразі такою є наша домовленість. Святослав сьогодні весь день був в офісі. Ми продовжували говорити про плани на місцеві вибори, про те, як ми будемо рухатися далі та що це для нас в принципі значить,

– розповіла вона.

Совсун наголосила: розуміє, що для України є нетиповою спроба побудувати партію не лідерського типу, а базовану на спільних ідеях та цінностях. Це складний задум, проте саме з ним Вакарчук, зокрема йшов, на вибори.

"Він завжди казав, що його мета – привести у Раду ідейних людей, об'єднаних спільними цінностями. Він це зробив. У нас є прекрасна команда, єдина у своїх переконаннях. Звичайно, ми сперечаємось, але у принципових речах ми погоджуємося та довіряємо один одному", – розповіла депутатка.

Про фінансування політсили

Вона також пояснила, чи продовжуватимуть меценати фінансувати "Голос" після звістки про складання мандату його лідера. За її словами, частина з донорів наперед знали про таке рішення Вакарчука. Тож це не є чимось, що може припинити спільну взаємодію.

"Я переконана, що ми зможемо переконати інших донорів, які дають нам менші внески, аби вони продовжували нас підтримувати. Ми ще не з усіма встигли поговорити, аде будемо робити все можливе", – підкреслила вона.

Про репутацію "Голосу"

На думку Совсун, побудувати партію не довкола лідера, а довкола певних ідей – це дуже важливий виклик для країни в цілому. Вона запевнила, що це не просто абстрактна заява. Адже країні потрібні партії не лідерського типу. Це те, що може зробити "Голос" і чого поки не можуть інші партії.

Впевнена, що людей з "Голосу" неможливо "перекупити". Вони перебували на посадах, де їх могли перекупити давно. Але щодо жодного з нас немає підтверджених звинувачень, що ми колись з кимось домовлялися, йшли на компроміси чи поступки,

– зауважила вона.

Й додала: абсолютно впевнена в кожному з членів фракції "Голос" – що на будь-які пропозиції чи домовленості, тим паче корупційного характеру, ніхто ніколи не погодиться.



Народна депутатка Інна Совсун / Фото "Голосу"

"Ми не за цим сюди йшли. Єдине, що у нас є – це наша репутація. Експерта, фахова та політична. Я переконана, що ніхто не буде її розмінювати на якісь матеріальні блага чи обіцянки", – підсумувала Совсун.