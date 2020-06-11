Святослав Вакарчук заявил, что складывает депутатский мандат. По инсайдерской информации, к этому привел конфликт из-за отставки Авакова.

Святослав Вакарчук отказался подписывать постановление об отставке Авакова, которую инициировали нардепы из его политсилы. По крайней мере об этом сообщил журналист и нардеп предыдущего созыва Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

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Снятие Авакова стало коллективным решением всей фракции, за исключением Вакарчука. Такое противопоставление себя своим же депутатам углубило конфликт внутри "Голоса",

– пишет экс-нардеп.

Лещенко также сообщает, что после складывания мандата Вакарчука, партия "Голос" пополнится новыми знаковыми личностями А для того, чтобы Святослав Вакарчук окончательно сложил свои депутатские полномочия, решение должно поддержать минимум 226 нардепов в течение 10 дней.

Что об отставке Авакова говорил Вакарчук

Сам Вакарчук в коротком интервью "Украинской правде" рассказал, что решение уйти из Рады не связано с событиями вокруг возможной отставки главы МВД Арсена Авакова.

Мол, он поддерживает решение "Голоса", а если бы имел какую-то другую позицию, то выразил бы ее.

Кто выступил за отставку Авакова

Постановление №3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел обнародовали на сайте парламента. Инициаторами регистрации постановления выступили нардепы от "Голоса". Почти в полном составе, за исключением Святослава Вакарчука и Рустема Умерова, они зарегистрировали постановление.

Их поддержала коллега из "Европейской солидарности" волонтер и доброволец Яна Зинкевич. Она единственная из этой политсилы присоединилась к инициативе.

К регистрации постановления присоединились также нардепы от пропрезидентской партии "Слуга народа", в частности Гео Лерос, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь, Галина Третьякова, Анастасия Радина. Другие депутаты от "Слуги народа", которые поддержали инициативу за отставку Авакова – в основном мажоритарщики.