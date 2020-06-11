Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатський мандат. За інсайдерською інформацією, до цього спричинився конфлікт через відставку Авакова.

Святослав Вакарчук відмовився підписувати постанову про Відставку Авакова, яку ініціювали нардепи з його політсили. Принаймні про це повідомив журналіст та нардеп попереднього скликання Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

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Зняття Авакова стало колективним рішенням всієї фракції, за винятком Вакарчука. Таке протиставлення себе своїм же депутатам поглибило конфлікт всередині "Голосу",

– пише екснардеп.

Лещенко також повідомляє, що після складання мандату Вакарчука, партія "Голос" поповниться новими знаковими постаттями. А для того, аби Святослав Вакарчук остаточно склав свої депутатські повноваження, рішення має підтримати щонайменше 226 нардепів впродовж 10 днів.

Що про відставку Авакова казав Вакарчук

Сам Вакарчук у короткому інтерв'ю "Українській правді" розповів, що рішення піти з Ради не пов'язане з подіями довкола імовірної відставки глави МВС Арсена Авакова.

Мовляв, він підтримує рішення "Голосу", а якби мав якусь іншу позицію, то висловив би її.

Хто виступив за відставку Авакова

Постанову №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ оприлюднили на сайті парламенту. Ініціаторами реєстрації постанови виступили нардепи від "Голосу". Майже повним складом, за винятком Святослава Вакарчука і Рустема Умєрова, вони зареєстрували постанову.

Їх підтримала колега із "Європейської солідарності" волонтерка і доброволиця Яна Зінкевич. Вона єдина із цієї політсили долучилася до ініціативи.

До реєстрації постанови долучилися також нардепи від пропрезидентської партії "Слуга народу", зокрема Гео Лерос, Єлизавета Богуцька, Євгеній Брагар, Галина Третьякова, Анастасія Радіна. Інші депутати від "Слуги народу", які підтримали ініціативу за відставку Авакова – здебільшого мажоритарники.